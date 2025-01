Un financement de 24 millions de dollars pour développer l’éducation en Afrique :: AFRICA

Enko Education Lève 24 Millions de Dollars USD pour Développer son Réseau d'Écoles Internationales Africaines

Johannesburg, le 22 janvier 2025 – Enko Education, un groupe d'Écoles Internationales Africaines, annonce la clôture d’un investissement en actions de 24 millions de dollars USD provenant d’Africa Capitalworks (ACW) et de l’investisseur historique Adiwale Fund I (Adiwale). Ce financement permettra de mettre en œuvre une ambitieuse stratégie d’acquisitions à travers le continent et de tripler le nombre d’élèves, atteignant 20 000 apprenants d’ici 2029.

Une Étape Clé Pour Soutenir l'Écosystème Éducatif Africain

Alors que de nombreux jeunes à travers le continent aspirent à poursuivre des études supérieures, l’accès reste un défi majeur, avec seulement 9 % des élèves africains accédant à l’enseignement supérieur, contre une moyenne mondiale de 40 %.

Les Écoles Internationales Africaines Enko Education répondent à ce besoin en offrant un enseignement primaire et secondaire qui prépare les élèves du continent à l’admission universitaire. Le groupe a introduit son modèle d’Écoles Internationales Africaines de Choix, proposant une éducation progressiste reposant sur trois piliers fondamentaux : l’Afrique, le Monde et l’Avenir. Depuis le lancement de sa première école en 2014 au Cameroun, Enko Education a développé un réseau de 16 Écoles Internationales Africaines, accueillant plus de 7 000 élèves dans 10 pays d’Afrique subsaharienne.

Cet approche a produit des résultats remarquables : les 1 700 diplômés d’Enko Education ont été admis dans plus de 500 universités prestigieuses à travers le monde, notamment Yale College aux États-Unis, Sciences Po et l’École Polytechnique en France, l’Université de Toronto au Canada, l’African Leadership University au Rwanda et la Capital University of Economics and Business en Chine.

« Nous sommes ravis de collaborer avec ACW et de poursuivre notre partenariat avec Adiwale pour accélérer la croissance d’Enko Education. Avec ce soutien, nous comptons accroître l’accès à une éducation de qualité pour un nombre croissant d’apprenants en Afrique et à créer les conditions de leur admission dans les meilleures universités du monde, » déclare Cyrille Nkontchou, co-fondateur et Président non-exécutif d’Enko Education.

20 000 Élèves en Afrique d’ici 2029 drâce à une ambitieuse Stratégie d’Acquisitions

Eric Pignot, co-fondateur et Directeur Général, ajoute : « Grâce à l’investissement d’ACW et d’Adiwale, nous allons concentrer notre stratégie de croissance sur des acquisitions d’écoles. Enko Education est devenu le partenaire idéal pour les propriétaires d’écoles en Afrique souhaitant confier leur établissement à un groupe respectant leur vision et leur héritage, tout en offrant les ressources nécessaires à leur croissance et à leur succès. »

La stratégie de croissance du groupe repose sur l’acquisition d’écoles ayant le potentiel de devenir des Écoles Internationales Africaines de Choix. Enko Education a déjà démontré sa capacité à intégrer une diversité d’écoles tout en maintenant des normes académiques élevées, comme en témoignent les récentes intégrations de l’École Bilingue Avenir (EBA) au Sénégal et de Cours Lumière au Togo.

« ACW s’engage à soutenir l’ambitieuse stratégie de croissance externe d’Enko Education. Notre investissement reflète notre objectif de soutenir des entreprises à forte croissance et à fort impact sur le continent, » partage Grégoire Fredet, Associé chez ACW.

« Notre soutien aidera le groupe à consolider le marché fragmenté des écoles K12 sur le continent, en développant le plus grand réseau d'Écoles Internationales Africaines. Nous sommes fiers de contribuer à ce projet éducatif ambitieux, combinant performance économique et impact social, » déclare Jean-Marc Savi de Tové, Associé gérant chez Adiwale.

Avec ce nouveau financement, le groupe Enko Education est déterminé à poursuivre sa croissance sur le continent, consolidant sa présence dans les marchés existants et en étendant sa présence dans les pays à fort potentiel.

À propos d’Enko Education

Fondé en 2013 par Éric Pignot (France, MIT Sloan'13, DG) et Cyrille Nkontchou (Cameroun, HBS'97, Président non-exécutif), Enko Education est un réseau d’Écoles Internationales Africaines qui accroît l’accès aux meilleures universités du monde pour la jeunesse en Afrique.

Enko Education a ouvert sa première école en septembre 2014 au Cameroun, devenant ainsi la première école autorisée à proposer le programme du Baccalauréat

International (IB) en Afrique centrale. Depuis, Enko Education est devenu le plus grand groupe d’écoles IB en Afrique subsaharienne, avec 16 écoles situées au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Togo, en Zambie, au Botswana, au Mozambique et en Afrique du Sud. Plus de 80% des diplômés d’Enko Education ont été admis dans plus de 500 universités à travers le monde.

Pour plus d’informations, visitez www.enkoeducation.com

À propos d’Africa Capitalworks

À propos d’Africa Capitalworks - Africa Capitalworks est un véhicule de capital permanent qui investit dans les entreprises de taille intermédiaire en Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud). ACW combine une stratégie d’investissement de long terme avec une approche de partenariat avec les équipes de direction et/ou les fondateurs pour favoriser la croissance et le développement de leurs entreprises. ACW est membre du groupe Capitalworks, un gestionnaire d’actifs alternatif indépendant de premier plan spécialisé dans les marchés émergents. Capitalworks gère plus d’un milliard de dollars pour une variété d’investisseurs, y compris des investisseurs institutionnels internationaux de premier rang, des banques commerciales, des compagnies d’assurance, des fonds de pension, des family offices et des particuliers.

Pour plus d’informations, visitez www.capitalworksip.com

À propos d’Adiwale Partners

Adiwale Partners est un gestionnaire de fonds de private equity indépendant, fondé en 2016 et basé à Abidjan, Côte d’Ivoire. Il gère Adiwale Fund I, un fonds de 60 millions d’euros. Adiwale Fund I offre du capital de croissance et un soutien opérationnel aux entreprises de taille moyenne cherchant à renforcer leurs activités principales et à s’étendre en Afrique de l’Ouest et au-delà. Le fonds investit principalement dans les biens de consommation et services, les services aux entreprises et la fabrication.

Pour plus d’informations, visitez www.adiwale.com

Contacts presse :

● Oti Bosila, Directrice de cabinet du DG oti.bosila@enkoeducation.com

● Fanny Moral, Directrice Communication: fanny.moral@enkoeducation.com