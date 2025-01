CAMEROUN :: Zephirin Koloko un grand coeur porté à la tête de la mutuelle des journalistes et associés :: CAMEROON

Vers une ère nouvelle pour la presse camerounaise. La Mutuelle des Journalistes et Associés du Cameroun ( MUJAC) voit le jour. Elle a reçu l'onction de la présidence de la République et du gouvernement, à travers le ministre de la Communication, René Emmanuel SADI. Et la MUJAC annonce les couleurs.

Elle ne ne fait décidément rien au hasard, et a pour cela, choisi un homme rompu à la tâche, pour présider à ses destinées : Zephirin Koloko, directeur de publication du journal L'Avenir et PDG de l'agence Camerounaise de Communication ( ACACOM). Ce patron de média s'est établi une réputation glorieuse dans l'appui aux hommes de médias, notamment en période de rentrée scolaire. C'est donc un grand coeur qui a été choisi pour trôner sur la MUJAC.

Il reviendra donc à la MUJAC de revitaliser le secteur de la presse au Cameroun, en travaillant à lui donner une image plus avenante et solide.

Très introduit dans les cercles du pouvoir de Yaoundé, les Hommes de média comptent sur Zephirin KOLOKO pour mener des discussions avec le gouvernement pour que l'aide publique à la presse soit digne de la taille d'un grand pays comme le Cameroun, et que celui-ci soit même de 10 milliards francs CFA. La presse étant très importante dans tout pays qui se veut démocratique, il serait important que les journalistes soient et associés soient mis dans des conditions de décence, afin de remplir convenablement leur mission d'information, déduction et d'éducation, mais aussi de bien informer.

D'autre part, une bonne franche de journalistes souhaitent un assainissement sans complaisance d'un secteur élitiste dans ses fondements, mais qui depuis deux décennies, est devenu le réceptacle de tous les déshérités du sort, laissant place à des pratiques professionnelles aux antipodes des canons du métier.

La cérémonie de lancement officiel des activités de la MUJAC se tiendra dans les prochaines semaines à l'hôtel Hilton de Yaoundé . Elle sera couplée à une grande soirée de collecte des fonds pour le lancement de la Mutuelle. Et l'événement s'annonce grandiose, surtout lorsqu'on connait le point d'honneur que met Zephirin KOLOKO le tout premier président de la MUJAC, dans l'organisation des évènements.