CAMEROUN :: Renouvellement organes de base du Rdpc: Virginie Ngah élue présidente de section Ofrdpc de Mfoundi 6 :: CAMEROON

Le renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( RDPC) le parti au pouvoir, atteint sa vitesse de croisière.

Section de l'Organisation des Femmes du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais ( OFRDPC) de Yaoundé 6 ( Mfoundi ). Simone Virginie NGAH, a été élue dimanche dernier, au terme d'une élection où elle a fait face à une liste coalisée, et conduite par Edi'i Germaine et Rose Nyobé. Elle succède ainsi à Esther Effa qui ne s'est plus représentée, préférant céder la place à une génération plus jeune. 10 bureaux de vote au total, et représentant les 10 sous-sections OFRDPC de Mfoundi 6. Le scrutin était conduit par l'ancien ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, president de la commission électorale départementale.

Virginie Simone Ngah est 2è adjointe au maire de Yaoundé 6 ( Biyem - Assi). Avant de gagner un strapontin de plus, elle était présidente de sous-section OFRDPC.

Simone Virginie Ngah est Professeure des lycées, et est née dans une famille passionnée de politique. Elle militait déjà au sein des mouvements jeunes du Rdpc, depuis son adolescence. Très aguerie dans le jeu politique, elle a mené une campagne saine et éthique, dans le strict respect de la circulaire de Paul Biya le président national du RDPC, et n'a pas prêté le flanc aux intrigues, calomnies, dénigrements et autres injures qui, ont structuré la campagne de ses adversaires. Durant sa campagne, elle n'aura fait qu'appeler à l'unité du parti dans le Mfoundi 6, au militantisme sincère et engagé, et à la solidarité, pour un RDPC plus fort face aux adversaires.

" Il s'agit pour moi de rassembler toutes les femmes de la section Mfoundi 6 autour des idéaux du parti, les mobiliser pour qu'elles puissent pleinement jouer leur rôle qui est d'abord en premier, l'animation du parti", a-t-elle déclaré à la presse. Et de souligner enfin la nécessité de souder les organes du parti à partir des cellules (plus petites entités politiques dans le RDPC), non sans plaider pour la re-création de l'école des cadres.

Tout compte fait, la section OFRDPC de Mfoundi 6 gagne en vivacité, vitalité et nouvelle dynamique, avec sa nouvelle présidente : Simone Virginie NGAH.