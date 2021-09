CAMEROUN :: Aux urgences : Enseveli par la dalle de sa maison :: CAMEROON

Âgé de 27 ans, Kacharel Fouda a été victime d’un accident dans son domicile. La dalle de sa maison s’est écroulée sur lui. L’incident s’est passé ce 20 septembre 2021 aux environs de 18h au quartier Mimboman, au lieu-dit « liberté », à la suite de la forte pluie qui s’est abattue dans la ville de Yaoundé. La dalle du domicile familial du jeune homme s’est effondrée sur lui et ses proches.

« On a remarqué que cette dalle se fissurait déjà. J’ai appelé notre chef de chantier afin de lui faire part du problème mais il l’a pris à la légère. Hier après cette pluie, elle a finalement cédé. Nous étions huit à la maison à ce moment. Ayant tous subi le choc, nous avons été transportés aux urgences de l’hôpital central. Plus de peur que de mal, aucun d’entre nous n’est mort », raconte Kacharel Fouda. Il poursuit : « J’ai été complètement recouvert par le béton. J’ai eu un grand choc à la tête et au doigt. Le médecin me conseille de l’amputer.

Mais à part cela, ça va par la grâce de Dieu ». Les sept autres membres de la famille sont gravement blessés. Selon nos sources, certains se sont faits opérés tandis que d’autres passaient des examens au moment où nous quittions les lieux.