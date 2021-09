CAMEROUN :: Des clés pour comprendre la publicité « BLUE » de CAMTEL. :: CAMEROON

Depuis peu, Cameroon telecomunications (CAMTEL) a lancé une campagne innovante intitulée « BLUE ». Tout de suite, à des desseins inavoués, un détournement en a été fait par des commentaires tendancieux et des insinuations malheureuses. Face à ce qui ‘apparente à une campagne de dénigrement d’un produit qui donne des effets, nous sommes allés ver Camtel pour comprendre. Une histoire de couleurs.

Au départ, Camtel a pris un fait scientifique et un fait de culture générale. Le spectre de la lumière, qui devient visible à l'œil nu quand la lumière du soleil est décomposée en plusieurs couleurs qui se suivent. Lorsqu'il pleut et que le soleil brille, l'arc en ciel, ou justement le spectre de lumière, apparaît. C'est un fait qui s'éloigne en tout point des affirmations gratuites.

Faut il le rappeler pour planter le décor, Au Cameroun, la scène des Télécoms est dominée par trois opérateurs dont le leadership se discute entre Orange et MTN et on a le suiveur qui est Nexttel. Les autres opérateurs comme Yoomee ou l’ancien Vodafone sont plus des opérateurs virtuels ou des FAI. Des trois opérateurs téléphoniques majeurs sus-cités, chacun s’identifie avec un code de couleur spécifique notamment l’orange, le jaune et le rouge. Le consommateur peut facilement identifier son opérateur avec sa couleur. On le voit généralement avec Orange dans certaines campagnes sur les réseaux sociaux ou la firme internationale utilise les couleurs de sa charte sans toutefois utiliser son nom de marque.

Camtel, qui lance une nouvelle marque appelée Blue, veut montrer sa différence dans un marché de Telecom où on se distingue par plusieurs couleurs. En regardant le spectre lumineux dans le ciel Bleu, on remarque clairement que trois couleurs connues dans l'industrie des télécommunications au Cameroun se suivent. Sur ce même spectre, la couleur représentant la nouvelle marque de Camtel, Blue, se trouve à une certaine distance de ces couleurs.

Le Bleu, couleur primaire, se retrouve très loin de ces couleurs qui finalement se ressemblent. Ainsi, Blue est différent, et sera différent de ce qui est proposé actuellement dans l'industrie colorée des télécommunications. Blue montre donc sa différence à l'aune de ce qui est aujourd'hui disponible sur le marché, et de façon très simple et très créative.

Il reste au public, qui connait ces couleurs représentatives dans l'industrie des télécom, d'essayer la différence, c'est dire l'opérateur de couleur "Blue". Et, à Camtel, on confesse « Nous ne citons personne, et faisons passer ce seul message. Il a fort heureusement été bien passé auprès du public depuis le lancement de cette campagne, il y a deux mois, les réactions multiples enregistrées même sur nos pages l'attestent »

Aussi, détournement qui est fait d'une chose compréhensible dans le contexte camerounais laisse supposer qu'il pourrait y avoir manipulation tapie dans l'ombre. Ici, on s’étonne « Les calomnies proférées ont un dessein que nous ignorons, et elles sont d'autant plus ubuesques que nous sommes une entreprise publique ». A la fin, le public peut simplement se demander ce qui est le plus plausible: Camtel, rentrant dans une industrie de Telecom complexe, cherche-t-elle à frapper un grand coup, ou cherche à promouvoir des faits inénarrables?

Finalement et Pour Camtel, en choisissant de vous différencier, vous choisissez une connexion internet plus rapide, moins chère, des appels vers « ceux qui s’assemblent » encore moins cher, et des SMS illimités… Voilà la plus value de « BLUE »