Le CBD est-il légal dans le monde entier ? :: WORLD

Au Cameroun on entend parler de cannabis mais encore très peu de CBD. Pourtant, dans le monde, de plus en plus de pays légalisent ce cannabinoïde, dérivé du chanvre, qui pourrait avoir des propriétés relaxantes et anti-inflammatoires.

Nous avons rassemblé des informations sur la législation de différents pays du monde concernant le CBD. Grâce à ces informations, vous serez en mesure de comprendre les aspects juridiques de la réglementation mondiale sur le CBD en un rien de temps !

Pour vous aider à mieux voir l'ensemble, vous trouverez plus bas une carte compacte et facile à interpréter.

Le cas de la France

Différents pays ont des règles différentes concernant le CBD et le chanvre. Certains pays ont des lois assez strictes à ce sujet, tandis que d'autres sont un peu plus indulgents comme la France ou la Belgique. Dans le pays des droits de l'homme, le cannabidiol est autorisé à la vente sous ses différentes formes, en magasins, mais aussi sur internet. Des huiles CBD sont vendues depuis peu en grande surface par le groupe Monoprix. On peut trouver des produits à base de CBD dans les tabacs, les pharmacies, des boutiques dédiés ou directement en ligne. De nombreux magasins locaux, tentent de s'expandre sur internet comme la structure https://kanaleg.com/ créée dans le nord de la France et proposant des produits CBD Français à bas prix et en livraisons. Certains gros acteurs comme "La Ferme du CBD" font même de la publicité pendant le journal télévisé sur TF1 ou encore sur des billets d'avions.

CBD VS THC - Ce n'est pas pareil !

S'il est important de savoir où l'huile de CBD est légale et quels sont les meilleurs endroits où l'acheter, il est encore plus important de faire la différence entre le CBD et le THC.

Laissez-moi vous dire que la grande majorité des confusions concernant les lois sur les produits à base de cannabidiol aux États-Unis sont dues au fait que les États ne sont pas capables de faire la différence entre les deux substances.

Le CBD (cannabidiol) et le THC (tétrahydrocannabinol) peuvent tous deux être extraits de la plante de chanvre et de la plante de cannabis. Le cannabis a une forte concentration de THC ( substance qui est principalement illégale et qui fait planer les gens) et une faible concentration de CBD, alors que le chanvre CBD est le contraire.

À ce jour, de nombreuses agences gouvernementales et de nombreux fonctionnaires d'État ne font pas la différence entre les produits à base de CBD fabriqués à partir de chanvre industriel et ceux fabriqués à partir de cannabis. Il y a cependant une énorme différence : alors que l'huile de CBD extraite du cannabis va vous faire planer, l'huile de CBD dérivée du chanvre n'aura aucun effet psychoactif sur vous.

Ceci étant dit, la confusion se dissipe peu à peu à l'échelle internationale - de plus en plus d'États prennent conscience de la différence entre les produits de CBD dérivés du cannabis et ceux dérivés du chanvre, et mettent donc en œuvre des lois qui soutiennent l'utilisation de CBD dérivés du chanvre, que ce soit à des fins médicales, récréatives ou les deux.

Trois types de produits à base de CBD

Une chose que vous pourriez remarquer en essayant de savoir si l'huile de CBD est légale dans votre pays est que certaines lois indiquent que certains types de produits à base de CBD sont légaux, tandis que d'autres ne le sont pas.

Par exemple, dans certains pays européens, les isolats de CBD sont légaux, mais toute autre forme de produits ne l'est pas.

Mais qu'est-ce qu'un "isolat de CBD" ?

Les isolats de CBD sont l'un des trois types de produits CBD dérivés du chanvre que vous rencontrerez sur le marché. Les isolats sont des produits CBD purs - ils ne contiennent pas d'autres cannabinoïdes et sont essentiellement composés à 100 % de cannabidiol. Cela les rend également exempts de THC, ce qui leur permet de contourner plus facilement certains critères légaux.

Les produits CBD à large spectre

Les produits CBD à large spectre contiennent généralement un grand nombre de cannabinoïdes différents. Cela leur permet d'obtenir l'effet d'entourage - en d'autres termes, tous les cannabinoïdes interagissent les uns avec les autres et créent une meilleure puissance et un meilleur effet global.

Cela dit, la plupart du temps, les produits à large spectre ne contiennent pas de THC. Eh bien, laissez-moi reformuler cela - la quantité de THC trouvée dans l'huile de CBD à large spectre devrait être "indétectable", ce qui les rend presque complètement exempts de THC.

Les produits CBD à spectre complet.

Le terme "full-spectrum", comme son nom l'indique, fait référence au produit qui contient tous les cannabinoïdes essentiels provenant de la plante de chanvre - plus de 100, pour être plus précis. C'est également la raison pour laquelle ces produits sont considérés comme les plus puissants du lot.

Cela dit, l'huile de CBD à spectre complet contient des traces de THC. Toutefois, si le produit est fabriqué à partir de chanvre industriel légitime, ces traces ne devraient pas dépasser le seuil légal de 0,2% (le seuil est susceptible de changer en fonction du pays).

Source: https://kanaleg.com/actualite/pourquoi-choisir-huile-de-cbd-full-spectrum/

Conclusions

N'oubliez pas de toujours vérifier la légalité du cannabidiol dans votre pays avant d'acheter les produits auprès des meilleurs fournisseurs du marché !