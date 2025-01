CAMEROUN :: Pour une véritable pratique de la liberté :: CAMEROON

Ce à quoi nous assistons avec des programmes politiques extrêmement sensationnalistes à la télévision camerounaise est un rituel de servitude volontaire d’une soi-disant élite intellectuelle réduite à la politique du ventre et à l’illusion de servir une personne qui ne se préoccupe nullement de tous ces clowns. Parce que, en réalité, les tyrans n’ont pas d’amis.

Comme l’écrit Etienne de la Boétie, « un tyran n’est ni aimé ni n’aime en retour ». La tyrannie, par nature, dégrade les relations humaines et nous plonge dans une situation kafkaïenne où la liberté, qui est le désir normal de l’humanité, est si facilement corrompue par le narcissisme et le nihilisme d’une élite sans vision morale et émancipatrice de la société.

Aussi, au-delà des bavardages extraordinaires à la télévision et dans l’espace public, la situation est particulièrement grave en dehors. Nous méritons donc un débat rationnel sur l’avenir de notre pays et, évidemment, le cirque qui se déroule sur les plateaux de télévision du Cameroun est un travestissement du discours public.

Ce qu’il faut, c’est ce que nous essayons modestement de faire dans notre organisation, c’est-à-dire une pratique de liberté et de droits de l’Homme qui reflète la rationalité sociale et la conscience de notre pays.

Nous ne nous soucions pas de la démagogie, de l’adhésion populaire, du nombre de clics virtuels et de la fausse conscience propagée par ces soi-disant intellectuels, mais comment surmonter les contradictions que notre société ne cesse de produire et qui ne seront pas résolues par des arguments simplistes et propagandistes, mais uniquement avec des principes démocratiques et moraux, des institutions fortes et des engagements civiques.

L’Institut du Comité de Libération des Prisonniers Politiques – ICL2P / CL2P

http://www.cl2p.org