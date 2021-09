CAMEROUN :: Kribi : Un employé de la Mairie devant le tribunal pour trafic :: CAMEROON

Le 13 septembre, un employé de la Mairie de Kribi comparaitra devant le Tribunal de Première Instance de la même ville pour répondre des faits de commercialisation illégale de mandrill.

Il avait été arrêté le 7 juillet 2021 à son domicile par les agents de la Délégation Départementale des Forêts et de la Faune de l’Océan, en collaboration avec la compagnie de gendarmerie, alors qu’il essayait de vendre un mandrill vivant.

Le 13 septembre, l’affaire sera entendue pour la deuxième fois, après que la première audience ait été renvoyée pour permettre au prévenu de préparer sa défense. L’arrestation a été effectuée avec l’appui technique de LAGA, une organisation spécialisée dans l’application de la loi faunique et qui apporte également une assistance pour le suivi de la procédure judiciaire de l’affaire.

Le mandrill est une espèce intégralement protégée et toute détention ou commercialisation illégale est punissable conformément à la loi de 1994 relative à la faune sauvage.

Les mandrills sont les plus grands de tous les singes. Ils sont extrêmement colorés et facilement identifiables aux couleurs bleu et rouge sur leur visage ainsi que leurs fessiers aux couleurs vives. Ils ne vivent que dans la forêt tropicale d’Afrique équatoriale, et sont des primates timides et reclus.

Cet animal est inscrit sur la liste des espèces menacées de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Les écologistes ont associé leur vulnérabilité à la perte d’habitat et au braconnage qui ont mis la vie de ce magnifique animal en péril.