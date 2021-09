CAMEROUN :: Performances de l'université de Yaoundé 1: Le recteur Sosso, Oscar d'or du dynamisme managérial :: CAMEROON

Le management et les performances de l'Université de Yaoundé 1, ne laissent personne indifférent. Pas même le Comité d'Excellence Africaine que dirige le Dr. Jethro Diderot Bochac. Ce dernier, le vendredi 10 septembre 2021, a décerné l'OSCAR D'OR du Dynamisme Managérial et d'Homme d'Action de l'Année 2020, au Recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Prof. Maurice Aurélien Sosso, pour " la contribution du Recteur de l'Université de Yaoundé 1, au développement économique, social et culturel de l'Afrique". La cérémonie de remise de cette gratification qui sied à un Recteur qu'on dit le plus initié au système d'Enseignement supérieur du Cameroun, et qu'on accrédite d'une parfaite maîtrise de l'essentiel des systèmes universitaires du monde, est de l'avis de plusieurs observateurs, une juste récompense pour le Prof. Maurice Aurélien Sosso.

Le Recteur de l'Université de Yaoundé 1 qui avec la dignité, la mesure, et l'humilité qu'on lui connaît, a indiqué que la reconnaissance qui lui est due, est le fruit de toute une équipe. Aussi était-il entouré pour la réception de son diplôme à la salle des conférences de " la mère des universités" du Cameroun, du Vice- recteur chargé des Enseignements, de la Professionnalisation et du Développement des TIC, Prof. Luc Calvin Owono Owono, de la Secrétaire générale, Prof. Christine Onguené Essono, et du Conseiller technique, le Prof. Gabriel Andjiga.

" L'aura de l'Université de Yaoundé 1 dépasse le cadre du Cameroun. Elle se maintient à son rang de leader grâce au Prof. SOSSO et son équipe", a déclaré le Dr. Jethro Diderot Bochac, président du Comité d'Excellence Africaine. Il s'agit d'une organisation existante depuis 1984, et ayant déjà décerné des diplômes à Nelson Mandela, Mouammar Kadhafi, Omar Bongo Ondimba, ainsi qu'à des illustres Camerounais.

Pour le Prof. Maurice Aurélien Sosso le récipiendaire et Recteur de l'Université de Yaoundé 1, " nous essayons d'apporter notre petite contribution à la formation et à l'épanouissement de la jeunesse. L'Université de Yaoundé 1 concourt au changement de paradigme en Afrique pour l'Université. Ainsi, nous avons initié entre autres, les inscriptions en ligne, et notamment la bancarisation de l'institution universitaire."

Pour rappel, l'Université de Yaoundé 1, selon le dernier classement effectué par le Center World University Ranking ( CWUR), compte parmi les 2000 meilleures universités du monde. L'Université dirigée de main de maître par le Prof. Maurice Aurélien SOSSO, par ailleurs Coordonnateur général du Comité consultatif du CAMES, Président de la Conférence des Recteurs des Universités d'État du Cameroun, a été classée 1321 ème université mondiale, première université d'Afrique subsaharienne francophone. L'Université de Ngoa- Ekellé se démarque notamment par son management moderne, sa visibilité sur la toile, la pertinence des travaux de ses enseignants.