CAMEROUN :: Le MPDR saisit le chef de l'Etat pour une révision de la constitution :: CAMEROON

SEM. PAUL BIYA, Président de la République du Cameroun

Objet : Proposition de la révision de la constitution en vue d’une plus grande conscientisation des acteurs politiques ainsi qu’une consignation effective de leur responsabilité dans la défense de la patrie camerounaise

Excellence Monsieur le Président de la République,

Le MPDR considère comme un devoir d’une interpellation sacrée, la révérence due par tous les patriotes respectueux des institutions de leur pays et jaloux de la dignité de leur haut dirigeant, à votre illustre personnalité, premier porteur des privilèges, prérogatives et autres symboles d’expression de notre identité nationale.

Le MPDR observe, qu’au moment où toutes les interactions géostratégiques orientées à dessein des individualités physiques et morales, tendent à redessiner une nouvelle configuration géopolitique planétaire axée sur la préférence nationale, induisant de nouvelles normes d’égoïsme et de consensus interne pragmatiques, le comportement des acteurs de la scène politique camerounaise est à complètement à l’inverse. C’est décevant, étonnant, lamentable et inacceptable.

Monsieur le Président de la République,

Le MPDR est une formation politique née dans le tumulte d’une véritable tentative de distorsion du nationalisme camerounais à travers des discours, et des pratiques d’une nocivité extrême pour notre destin collectif. Notre irruption sur la scène procède ainsi d’une réactivité positive et ferme, de citoyennes et de citoyens au patriotisme trempé, lourd et déterminant, résolument debout pour défendre notre maison commune. En effet les trois dernières années qui viennent de s’écouler, révèlent de terribles fractures. Nous sommes la barricade irréductible, l’ultime digue salvatrice et irréductible de la défense de la patrie.

Le MPDR après avoir longuement assisté à cette trahison implicite aux graves implications de toutes natures, implore la précieuse et bienveillante attention de votre excellence, à l’effet de lui recommander une révision de la constitution, concernant spécialement le rôle des partis et formations politiques. Il s’agit d’un réaménagement de l’article 3 ci-dessous.

« Article 3 (nouveau) : Les partis et formations politiques concourent à l’expression du suffrage universel. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l’unité nationales, et contribuer dans tous les cas à la protection des intérêts nationaux, à la préservation de l’intégrité territoriale et à la promotion de la paix sociale. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi ».

Le MPDR, assuré, rassuré et confiant dans votre vision, ne doutant pas et n’ayant jamais douté de votre patriotisme, se veut optimisme pour votre diligente réaction, et saisit enfin l’occasion pour vous renouveler, Excellence Monsieur le Président de la République, les assurances de sa très haute citoyenne considération./.

SHANDA TONME

Président, Médiateur Universel

EXTRAIT DE LA CONSTITUTION

ARTICLE 3

« Les partis et formations politiques concourent à l’expression du suffrage universel. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l’unité nationales. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi ».

PROPOSITION DU MPDR

« Les partis et formations politiques concourent à l’expression du suffrage universel. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l’unité nationales, et contribuer dans tous les cas à la protection des intérêts nationaux, à la préservation de l’intégrité territoriale et à la promotion de la paix sociale. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi ».

Le 07 Septembre 2021