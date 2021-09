CAMEROUN :: Le révérend pasteur Basile Noujio lance deux nouveaux livres :: CAMEROON

Le Vendredi 3 Septembre on assistait à la cathédrale Saint Pierre et Paul de Douala au lancement des deux nouveaux livres du révérant pasteur Basile Sede Noujio. Deux livres qui ne parle pas de Dieu mais plutôt de l’Afrique et des problèmes qu’elle rencontre. Surtout au niveau de la considération. Ces livres s’intitulent « la philosophie de l’histoire de Hegel » et Comparaison des cultures et des religions dans un monde post moderne.

Un bon choix de thèmes pour éveiller les Africains

Les thèmes des deux ouvrages sont bien choisis et sont vraiment d’actualité. En effet, il faut comprendre comment l’Africain est perçu et qu’est-ce qui l’empêche d’évoluer et de réaliser des belles choses comme le font les occidentaux. C’est la raison pour laquelle dans son premier ouvrage « la philosophie de l’histoire de Hegel » Basile Sede Noujio essaye de recadrer celui-ci. Cet ouvrage vient en complément à ce que ce Léopold sédar senghor avait déjà fait. Car, il est un écrivain africain avec pour idéologie la négritude et veut que nous comprenions que nous avons des valeurs et s’est démené pour démontrer à Hegel que le fait de penser est typique à tout être humain. Puisque selon Hegel c’est le contraire.

En effet, Selon Hegel, l’africain est l’exemple d’un homme animal, nous africains n’avons rien à offrir, nous n’avons aucune histoire, aucune culture, nous n’avons rien et nous vivons grâce à notre instinct qui est similaire à celui d’un animal. Nous n’avons aucun savoir sur la loi et nous sommes inutiles.

Cet ouvrage est lié au second. En effet, le second livre intitulé Comparaison des cultures et des religions dans un monde post moderne traite du même problème. L’Africain qui se sent inférieur au point de tout copier chez les occidentaux pourtant on possède des richesses plus grandes. L’Afrique doit changer les mentalités et croire à un changement, une émancipation. Il faut changer pour pouvoir être vu autrement. L’Africain se croit tellement inférieur que la révérant Basile Sede Noujio se pose la question à savoir si ce ne sont pas les Africains eux-mêmes qui ont donné cette idée d’être humaines secondaires aux blancs tel que Hegel l’affirme.

Face à la presse ce 03 Septembre, révérant pasteur s’est exprimé et tout état clair « Si tu suis bob Marley, il faut t’émanciper de l’esclavage mental et rendre ton cerveau libre. Nous vivons dans un état mental où nous rendons le colonialisme responsable de tout ce qui nous arrive, nous ne reconnaissons pas nos responsabilités. Quand nous échouons, nous blâmons toujours les autres. Selon moi nous devons changer cette façon de penser et reconnaître le fait que certains problèmes que nous faisons face, nous les causons nous-mêmes ; la corruption, la mauvais gouvernance, l’échec de bâtir une véritable démocratie n’est pas quelque chose qui a été apporté ici par d’autres personnes. Nous sommes tout aussi responsables sur la façon dont nous engageons nos leaders en politique. Nous devons nous poser la question sur comment pouvons-nous booster la nouvelle génération? Nous ne pouvons pas juste nous asseoir et blâmer les gouvernements pour qu’ils fassent tout pour nous. Qu’est-ce nous faisons nous-mêmes? Et quel genre de changement pouvons-nous apporter à la société?

Si vous lisez la constitution, vous constaterez que c’est nous le peuple qui détenons le pouvoir mais nous avons besoin des leaders tout aussi responsables, alors nous devons changer notre façon de voir les choses sinon nous seront toujours stagnants » déclarait Basile Sede Noujio