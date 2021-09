CAMEROUN :: Clinton Njie fait un don de 13,5 millions de FCFA à 11 écoles de la région du Sud-Ouest :: CAMEROON

S'il y a une chose qui le rend heureux, c'est de redonner à sa communauté. Ceux qui connaissent l'enfance de l'attaquant camerounais, Clinton Njie, pourront évidemment attester qu'il n'a pas eu une enfance de lait et de miel. Ce don sera fait par le biais de la fondation Clinton Njie Care qui espère qu’avec cela, plusieurs enfants enfants de la région pourront être aidé

Sa mère, battante mais déterminée, s'est battue très fort pour que Clinton et ses frères et sœurs puissent manger, aller à l'école et avoir des vêtements à porter.

Et comme tous les autres enfants en difficulté qui avaient un rêve, Clinton n'a pas perdu espoir et ne s'est pas déconcentré. Il a gardé son rêve en travaillant dur et en se concentrant constamment.

Mais aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont vu les flammes de leurs rêves s'éteindre parce qu'il n'y avait personne pour les encourager.

Clinton Njie croit fermement qu'il y a une goutte de grandeur dans chaque enfant et que tout ce dont ils ont besoin, c'est de quelqu'un qui les aide à exploiter ces potentiels. Cela peut se faire par des mots d'encouragement ou par un soutien financier et matériel.

Grâce à sa fondation, la Clinton Njie Care Foundation (CNCF), l'attaquant du Dynamow Moscou espère toucher autant de vies que possible. L'objectif de la fondation est de soutenir les personnes les moins privilégiées de la société, en particulier les enfants vulnérables qui ne peuvent pas se permettre de satisfaire leurs besoins fondamentaux et de poursuivre leur éducation par manque de moyens financiers.

Le porteur de la vision et directeur exécutif de la fondation, M. Clinton Njie, a toujours eu un intérêt particulier pour cette catégorie de personnes dans la société. En témoignent les nombreuses vies qu'il a déjà touchées par des dons financiers et matériels.

En septembre prochain, la Clinton Njie Care Foundation fera des dons d'une valeur de 13,5 millions de frs cfa à 11 écoles de la municipalité de Buea. En outre, deux écoles primaires de la municipalité verront leurs salles de classe entièrement rénovées et leurs écoles peintes.

Les dons comprennent également des douzaines d'ordinateurs, plus de 100 bancs d'école, 6000 cahiers d'exercices, des stylos, des seaux pour le lavage des mains anti covid-19 et des poubelles.

Dans un premier temps, 11 écoles en bénéficieront, et dans un avenir proche, d'autres écoles primaires et secondaires en bénéficieront également.

Les rénovations des différentes écoles sont actuellement en cours et les dons seront effectués au cours de la première semaine de la nouvelle année scolaire.

Ce n'est pas la première fois que Clinton redonne à la communauté. Au début de l'année dernière, plus de 72 enfants de Bertoua, dans la région de l'est du Cameroun, ont vu leur certificat de naissance entièrement financé par l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais. Le footballeur a toujours voulu que sa magnanimité reste discrète et ne soit pas connue du public.

Clinton soutient certains enfants scolarisés dans sa ville natale de Buea, mais il veut le faire discrètement.

Il a fait don de kits de santé d'une valeur de plus de 7 000 000 FRS CFA aux hôpitaux régionaux de Buea et du district de Bojongo, mais a demandé que cela reste discret. Il en a été de même en décembre dernier avec trois orphelinats qu'il a visités.