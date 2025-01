CAMEROUN :: Fashion battle freestyle : rideaux sur la première édition :: CAMEROON

Dimanche 29 décembre à Douala au Cameroun, il se déroulait la grande finale de la première édition de la Fashion Battle freestyle organisée par Adesia mode.

Six finalistes ont mené un combat des éliminatoires à l’ultime étape sous le thème de “Vu nulle part” face à un public venu nombreux et un jury trié sur le volet. Ils sont de plus en plus nombreux à mettre en exergue leurs imaginations pour sortir des modèles hors du commun.

Hyper modélisée et fin artisane, le jury tombe sous le charme du look confectionné à la main par Berlyse Molo Mbassi âgée de 22 ans. Vêtue d’une couronne, un bustier et un pantalon fait à base de mètre-ruban et autres objets recyclés de la haute couture, la candidate ravit le cœur du jury présidé par Modeste Alougou, vainqueur de la première édition de Jobajo beaufort style.

La vainqueure de la première édition de la Fashion battle freestyle et les deux autres poursuivants qui complètent le podium repartent avec une récompense financière. Ils gagnent également une séance de shooting personnalisée avec un styliste professionnel et une rencontre privée avec les créateurs et mannequins.

Malgré les péripéties qui ont entouré toute cette phase liée à l’organisation de la Fashion battle freestyle, “La guerre des styles”, les têtes pensantes du projet disent ne pas « baisser les bras »afin de relever le niveau de la mode et stylisme locaux.

Alex Djani, Ceo d’Adesia groupe et le mannequin professionnel Millena Nkwendjie, promotrice de la Fashion battle freestyle promettent bien de meilleur pour la suite du concept soit la deuxième édition l’an prochain grâce à l’accompagnement des partenaires et sponsors.