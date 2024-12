CAMEROUN :: Ouvrage, Briser la matrice : un parcours de développement personnel inspirant de Engelbert Yene Yene :: CAMEROON

Dans la mouvance actuelle où les défis et les incertitudes débordent, il est essentiel pour chaque personne de trouver en soi-même les ressources pour réussir. C'est dans cette perspective que, Engelbert Yene Yene, a publié recemment Briser la matrice. Cette publication des Editions Proximité, est un important guide pour ceux qui cherchent à transformer leur vie.

Engelbert Yene Yene a quitté le Cameroun pour poursuivre ses études aux États-Unis, un voyage parsemé d'incertitudes et de défis. Loin de sa famille et confronté à une nouvelle culture, il a dû faire preuve de résilience. Grâce à l'aide d'enseignants et de chercheurs, il a découvert qu'il possédait en lui les ressources nécessaires pour surmonter ces obstacles. Un parcours qui l’a conduit à devenir expert en développement personnel, partageant ses connaissances avec tous ceux qui aspirent à un changement positif.

Selon l'auteur, notre vie est façonnée par nos choix, et nous sommes les maîtres de notre avenir. Celui-ci nous encourage à renaître en reprogrammant et en redessinant notre vie à partir de zéro.

Briser la matrice est un guide complet qui aborde le développement personnel en 19 chapitres.

Les premiers chapitres établissent les bases essentielles du développement personnel en discutant de la prise de conscience, de la liberté financière et de l'énergie. Ils aident les lecteurs à comprendre l'importance de prendre le contrôle de leur vie et de leurs finances. Les chapitres suivants se concentrent sur divers aspects du développement personnel, tels que l'esprit conscient et subconscient, la sensibilisation, l'attitude et la discipline. Engelbert Yene explique comment maîtriser son esprit pour atteindre ses objectifs. Des sections sur la prise de soin de soi, la découverte de soi et l'utilisation de la pensée créative montrent aux lecteurs comment nourrir leur corps et leur esprit pour réaliser leur potentiel. D'autres chapitres explorent les obstacles courants à la réussite, tels que la peur et les mentalités limitantes. Engelbert Yene partage des stratégies pratiques pour surmonter ces barrières et se fixer des objectifs réalisables. Pour finir, le livre aborde des thèmes tels que le bonheur, le succès et le leadership, fournissant des outils pour devenir des leaders dans son domaine tout en cultivant un esprit de réussite