CAMEROUN :: Idris Carlos Kameni : « Relever ce challenge africain » :: CAMEROON

Le gardien de buts des Lions Indomptables explique les raisons de son choix pour Arta Solar 7, un club de première division de Djibouti, où il a paraphé un contrat d’un an, ce 18 août 2021.

Selon nos informations, vous avez conclu un contrat avec Arta Sola 7, un club de première division à Djibouti. Est-ce que vous confirmez cette nouvelle ?

Effectivement,je viens de signer un contrat avec Arta Solar 7 pour une durée d’un an avec option d’une autre année supplémentaire.

Pourquoi avoir choisi de signer dans ce club en Afrique alors qu’on vous attendait du côté de l’Europe ?

C’est très simple. Dans le but de poursuivre avec la passion qu’est le foot, je me devais de retrouver les terrains. Et j’ai eu cette approche du projet djiboutien qui, ma foi, est quelque chose d’assez considérable, de sérieux,correct et ambitieux. D’où mon adhésion à ce challenge(…) J’étais en stage en Espagne dans le but de continuer à me préparer, étant donné que ma famille y était et il fallait résoudre des problèmes purement personnels. Et comme vous le savez, ce club a de grandes ambitions et aimerait disputer la Champions League africaine. J’ai donc opté de m’inscrire dans ce challenge qui,ma foi, est quelque chose de super à relever et j’espère pouvoir le faire.

Il y a déjà des joueurs camerounais dans cette équipe. Comment avez-vous été accueilli ?

Évidemment, dans cette équipe,il y a quelques Camerounais notamment Alexandre Song,qui est le capitaine et le leader de ce groupe; Dany Noukeu que je connais depuis ma tendre enfance. Donc, ça été une décision simple à prendre, étant donné que j’avais toutes les orientations possibles par rapport à ce projet et mon arrivée a été quelque chose de merveilleux,parce que j’ai toujours les sensations de footballeur.

Avez-vous des regrets de partir de l’Europe pour intégrer cette équipe ambitieuse ?

Si je me suis engagé pour cette équipe, je ne regrette pas ce que je prends comme décision qui est mûrie. Après, l’avenir nous dira. Mais, comme tout être humain, je pense avoir fait le bon choix et surtout pour relever ce challenge africain qui ne sera pas évident.

Vous vous engagez avec cette équipe de Djibouti alors que la sélection nationale du Cameroun prépare des échéances internationales. Êtes-vous encore tenté par cette sélection ?

Comment ne pas toujours être tenté par cette sélection nationale. Si pendant 20 ans, ça été une source de motivation pour moi. Je dois vous dire que je suis un patriote, un combattant de la nation, à ma manière. Donc, j’ai été très clair. Tant que la nation aura besoin de moi, je répondrais présent. J’y ai fait mon petit bout de chemin comme footballeur. Ils savent que s’ils ont besoin de moi, ils n’auront qu’à me faire appel et je répondrai présent.

Le tirage au sort de la CAN a eu lieu il y a trois jours. Quelle regard portez-vous sur le groupe des Lions Indomptables ?

Ce tirage au sort pour le Cameroun a été quelque chose de très abordable, avec tout le respect que j’ai pour toutes ces nations. C’est une Coupe d’Afrique des nations. Personne ne vendra à prix dérisoire sa peau dans cette compétition. Il faudra toujours respecter les adversaires comme on l’a toujours fait et comme il le faudra, dans le professionnalisme. Je pense que la sélection camerounaise est gorgée de pleins de talents, des jeunes à même de pouvoir passer sans difficulté cette phase de poule.

Avez-vous une adresse pour les Africains et les Camerounais qui vont vous découvrir sous les couleurs d’une équipe locale ?

Je suis très fier de faire mon métier. Ceci dans l’optique, non seulement de faire plaisir à mes supporters,à mes fans e taux amoureux du football. Je dois dire grandement merci à ce peuple africain, qui m’a toujours soutenu de loin. Et un très grand merci à la nation camerounaise qui m’a soutenu pendant des années et qui n’arrête pas de le faire. Donc, je continuerai comme un bon combattant dans ma profession de footballeur et souhaiter que leurs prières continuent à m’accompagner.