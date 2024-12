Sports automobiles au Cameroun : clôture de la saison 2024 par le Challenge au frein à main tour :: CAMEROON

Samedi 21 déclare 2024, le pilote de la Toyota Yaris Gerrie Armel Awofack, sur un circuit de 200m, a remporté la deuxième édition de la compétition avec un meilleur score de 1 min 07 sec et 49 tierces.

C’est le circuit de Total Nkolmbong qui a accueilli la deuxième édition du Challenge au frein à main tour organisé par l’Association des pratiquants des sports automobiles (Apsa) du Cameroun, avec l’accompagnement de la commune d’arrondissement de Douala 3ème. Pour cette édition, ils sont sept pilotes sur la ligne de départ. Objectif, slalomer une vingtaines de cônes posés au sol sans les toucher en aller-retour. Afin d’éviter la pénalité de plus deux secondes au décompte final. Et surtout, faire usage de son frein à main au quart de tour en de telle circonstance. L’expérience de vainqueurs du Douala slalom automobile 2023 et de la première édition du dernier Challenge au frein à main tour en mars dernier, a primé sur les six autres compétiteurs en lice face au redoutable pilote Gerrie Armel Awofack.

M. Awofack est devenu un indispensable et une figure de la la compétition lorsqu’il est déclaré vainqueur au finish par le directeur des compétitions de l’Apsa Freddy Kul, du Challenge au frein à main tour acte 2 avec 1 min 07 sec et 43 tierces. Ses poursuivants au podium arrivent en seconde position pour le nommé Jean Behonozé (1 min 11 sec et 69 tierces) avec quatre pénalités. Et le compétiteur de nationalité tchadienne, Abdoulkari Ismaël classé troisième. Il marque au chrono 1 min 14 sec et 84 tierces de temps final effectué contre aucune pénalité. « Je suis très content d’être à nouveau champion. Je suis très passionné du sport automobile. J’aimerais que ça puisse continuer sur cette lancée. Le message que j’envoie aux autres passionnés comme moi, c’est de se rapprocher de l’Apsa et on va les former », déclare Gerrie Armel Awofack, vainqueur. « Je suis très satisfait de cette deuxième édition parce qu’on l’a fait avec le public. C’était une compétition encore relevée. Le but est de détecter les jeunes talents qui vont faire rayonner le Cameroun dans les pays africains. La suite c’est le calendrier de l’année prochaine. On sollicite des sponsors pour nous accompagner. Parce qu’il nous faut des moyens pour développer le sport automobile au Cameroun. C’est notre but », déroule, William Chinda, promoteur du Challenge au frein à main tour et président de l’Apsa.

Les Camerounais et des étrangers pourront donc tirer profit en participant au calendrier 2025 des compétitions organisées par l’Association des pratiquants des sports automobiles (Apsa).