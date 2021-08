CAMEROUN :: Crise aiguë du logement estudiantin : L'incompétence de Fame Ndongo désignée coupable :: CAMEROON

Depuis quelques semaines, une organisation estudiantine dénommée Association de défense des droits des étudiants camerounais ( Addec), agite le spectre de plusieurs mouvements d'humeur au sein des campus des universités d'État du Cameroun. Soit. Une réaction normale qui, si elle se déroule sans agenda caché et sans casses, n'a rien de répréhensible. " Oui et oui. Les étudiants ont raison de faire entendre leurs voix, pour protester contre le renchérissement des coûts des logements universitaires par leurs bailleurs. Les universités d'État de notre pays n'ont pas de logements pour étudiants en nombre acceptable. Leur nombre est même insignifiant, comparativement à la massification des étudiants dans les universités d'État des grandes villes comme Yaoundé et Douala. L'université de Yaoundé I a enregistré plus de 72 mille étudiants pour l'année académique 2020 2021. Et avec le taux de réussite très élevé au baccalauréat cette année, elle pourrait recevoir 25 mille étudiants supplémentaires ; toute chose qui plus que jamais, va encore accentuer la crise du logement estudiantin" nous confie un leader estudiantin ayant strictement requis l'anonymat par crainte de représailles.

Et relativement aux mouvements d'humeur des étudiants annoncés dans les campus, un doyen d'une Faculté ayant aussi requis l'anonymat, nous fait de belles révélations. Pour ce professeur titulaire des universités, c'est le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, le seul coupable. " Il est à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur du Cameroun depuis 17 ans, et paresseux et sans vision, il n'a aucun bilan à la tête de ce ministère, sinon celui d'avoir tribalisé et politisé l'Université. C'est un incompétent notoire, en plus de ne pas connaître l'Université, puisqu'il n'a jamais véritablement enseigné. Avez-vous déjà rencontré un étudiant se réclamant de lui comme son maître ? Il existe une Commission interministérielle pour le logement des étudiants. Elle est constituée du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières et le ministère du Commerce. Ladite Commission est présidée par le préfet. Elle est chargée de fixer les coûts des logements en zone universitaire. Mais cette Commission- là repose essentiellement sur le ministère de l'Enseignement supérieur, parce que c'est lui la tutelle des universités. Si donc le ministre de l'Enseignement supérieur n'est pas actif en la matière, la Commission ne peut pas fonctionner, parce qu'il appartient au ministre de tutelle de défendre les intérêts de ses étudiants lors de la répartition du budget, pour que la Commission ait les moyens de fonctionner", révèle -t-il. Plus loin, un cadre d'appui qui revendique une vingtaine d'années à l'Université de Yaoundé I, ajoute qu' "au départ, la Commission interministérielle en charge des prix des loyers des étudiants, avait fait un bon travail, mais n'a pas pu persévérer sur cette belle trajectoire, faute de moyens. Ce qui a donc laissé les pauvres étudiants aux griffes de bailleurs véreux, mercantilistes et dépouillés de tout humanisme. Il faut aussi reconnaître qu'entretemps, les bailleurs ont amélioré les locaux, et renchéri les prix à leur guise, en l'absence de tout contrôle ou régulation. Il n'appartient pourtant pas aux bailleurs de renchérir eux-mêmes les prix. Mais il n'y a rien à faire, étant donné que la brigade des logements n'est plus descendue sur le terrain depuis trois ans. On est donc depuis 2018, dans le scénario du chat parti, les souris dansent. Malheureusement, les victimes ne sont que les pauvres étudiants", regrette-t-il.

Sollicité pour donner des éclairages juridiques sur le sujet, un professeur agrégé de Droit de l'Université de Yaoundé II - Soa qui craint un mouvement d'humeur des étudiants par rapport à la crise du logement, nous fait savoir que " juridiquement, un bailleur n'a pas de contrat avec l'Université. Le contrat s'établit entre l'étudiant locataire et son bailleur. Tout ce qu'une Université peut faire, c'est d'assister juridiquement les étudiants lorsqu'ils sont traînés au commissariat, à la gendarmerie ou en justice, par leurs bailleurs, pour loyers impayés. Cette assistance judiciaire porte du fruit : on observe bien que depuis quelques années, des étudiants ne se font plus garder à vue par leurs bailleurs, pour insolvabilité de loyers. Hormis cela, nous ne pouvons pas faire plus."

Le Prof. Fame Ndongo, analphabète de la Norme/ Qualité en matière du logement estudiantin.

Pour la critique universitaire camerounaise, laquelle s'exprime toutefois sous cape, exception faite de quelques hardis qui s'en foutent éperdument de toute promotion universitaire administrative, le Cameroun a paradoxalement à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur, et ce depuis 17 ans, un homme qui en plus de n'avoir pas enseigné, est un gros ignorant de l'Université camerounaise. Pour un maître de conférences de l'Université de Yaoundé I, le Prof. Jacques Fame Ndongo ne connait pas les normes universitaires standards. Selon ce Professeur que nous allons appeler Ading Bidii, et enseignant au département de Chimie organique, il faut 30% de lits par rapport au nombre d'étudiants. " Pour ce qui est donc de notre université, avec un peu plus de 72 000 étudiants, Yaoundé I a besoin de 21 000 lits. Or à l'heure actuelle, la mère des universités camerounaises ne compte que 1300 lits. La question qu'il faut se poser est celle de comment le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo qui est tout de même au poste depuis 17 ans, n'a jamais réfléchi au phénomène de surabondance des effectifs d'étudiants dans les grandes villes que sont Yaoundé et Douala? C'est parce que tout le monde est sûr d'y trouver un logement. Si les gens étaient sûrs de trouver un logement à Dschang, Ngaounderé ou Maroua, ils ne viendraient pas tous à Yaoundé et Douala. Ils iraient alors s'inscrire à Dschang, Maroua et Ngaounderé, sans problème. Mais puisque le ministre de l'Enseignement supérieur ne réfléchit pas à la résolution des problèmes, n'anticipe rien, on assiste donc à la multiplicité, voire à la massification des problèmes au sein de l'Université camerounaise."

Interrogé sur ce qu'il y a lieu de faire concrètement, notre interlocuteur nous fait savoir que la notion du logement social dans un pays, intègre aussi le logement social estudiantin, et qu'il appartient au ministre de l'Enseignement supérieur, de le défendre au sein du gouvernement dont il est membre. Il n'est dit nulle part que les logements estudiantins doivent seulement se trouver à proximité des campus universitaires. Ils peuvent aussi bien être disséminés dans la ville, comme tous les autres logements. Ce qui est important, c'est leur décence, leurs superficies et accessibilité de prix aux étudiants. C'est ainsi dans tous les pays du monde entier."

Voulant en savoir précisément sur les paramètres qui président aux prix d'un loyer, nous nous approchons d'un cadre d'appui de l'Université de Yaoundé I. Ce dernier nous donne le protocole de travail de la brigade de contrôle des prix du loyer estudiantin. " La Commission effectue une descente sur le terrain, rescence tous les logements, jugent de leur superficie, décence et accessibilité, et les classe enfin en trois catégories : A, B et C. Ce sont critères - là qui déterminent le prix d'un logement. Une chambre peut être très belle, mais à l'accessibilité très difficile, tout comme elle peut être moins commode, mais à l'accessibilité avantageuse. Signalons toutefois que c'est le préfet qui est responsable du logement estudiantin construit en dehors de l'Université."

Loyers hors de portée : Comment Fame Ndongo livre les belles étudiantes de l'Université de Yaoundé II - Soa à la prostitution

De nos randonnées dans les universités, nous découvrons qu'à l'Université de Yaoundé II - Soa, il existe des logements estudiantins de 60 mille francs CFA le mois. Le plus curieux est que lesdits logements sont paradoxalement occupés par de jeunes étudiantes dont l'âge varie entre 18 et 28 ans. Ce sont des filles issues de modestes familles, voire démunies. Mais comment font-elles pour s'offrir un logement mensuel de 60 000 francs CFA, un luxe imparable pour plusieurs catégories de fonctionnaires ? Atangana Evindi est voisin d'une cité universitaire de Yaoundé II - Soa, et nous fait des révélations troublantes. " Ici à Soa, existe une élégante prostitution. Les jeunes étudiantes, notamment celles qui ont un physique attrayant et généreux, se font loger par de nombreux hauts responsables de l'administration, des hommes d'affaires. Et ceux-ci leur imposent un rythme de vie. J'ai déjà eu à sortir pour aller calmer des heurts entre deux hommes qui viennent se rencontrer chez une étudiante, chacun réclamant d'être celui qui paye. Les promoteurs de cité universitaire ayant compris que ces étudiantes se font payer les loyers par des hauts responsables de l'administration et les hommes d'affaires, n'hésitent pas à renchérir les prix des loyers. Voilà donc que l'absence d'une politique publique du logement social universitaire a consacré une prostituée déguisée parmi les étudiantes ici à Soa."

Il faut donc pour le ministre de l'Enseignement supérieur, défendre le logement social estudiantin, dans la dynamique gouvernementale des logements sociaux. Le mouvement d'humeur annoncé par l'Addec en vue de protester contre la crise du logement estudiantin et son recherissement, devrait alors avoir lieu devant le ministère de l'enseignement supérieur où se trouve le problème de fond, et non dans les campus.