Stabilité des éléphants, gorilles et singes à Nki et Boumba Bek au Cameroun.

Pour maintenir la stabilité de la biodiversité dont la nature a doté le Cameroun et dans le but d’un développement durable, le Fond Mondiale pour la Nature WWF antenne locale se déploie sur le terrain.

Pour y parvenir, plusieurs actions sont menées. Notamment le récent inventaire faunique mené dans les parcs nationaux de Nki et de Boumba Bek et leurs environs dans le paysage TRIDOM-Cameroun.

Il a été réalisé par le ministère camerounais des Forêts et de la Faune (MINFOF) et le WWF, et présenté aujourd'hui à Nkolafamba-Yaoundé, Entre juin 2023 et avril 2024 Les experts des deux structures ont entrepris une vaste collecte des données notamment sur les populations des éléphants, des gorilles et des singes qui peuples les parcs de Nki, Boumba Bek et les environs. Le mode opératoire a été d’une part la méthode d'échantillonnage par distance avec des transects linéaires et d’autre la méthode de présence-absence avec des caméra-pièges. Le résultat montre 1 004 le nombre d'éléphants de forêt et à 19 472 le nombre de grands singes (gorilles et chimpanzés) dans les parcs, les concessions forestières et les forêts communales environnantes.

Si cette étude citoyenne et hautement importante pour la stratégie de développement du gouvernement montre une stabilité des populations des éléphants, singes et gorilles, il faut le dire pour déplorer les menaces permanentes du braconnage et du commerce illégal d'espèces sauvages, ces espèces menacées semblent avoir survécu, grâce à des efforts de conservation continus. Ce d’autant plus que « les pressions de braconnage et de chasse dans la zone d'étude ont été multipliées par 3 à 5 depuis le dernier inventaire, en particulier en dehors des zones centrales du parc national de Nki ».

Cependant, pour Alain Ononino, directeur national du WWF Cameroun « L'inventaire confirme le succès des mesures de conservation à long terme, telles que le système de présence permanente, la protection des corridors de grandes mammifères et l'engagement avec les communautés locales » Avec des lueurs d’espoir car grâce à la présence soutenue des équipes de surveillance et aux efforts stratégiques de conservation, les signes de braconnage dans le cœur de Nki et le sud-ouest de Boumba Bek restent minimes.

Aussi « Le WWF Cameroun continuera à collaborer avec le MINFOF pour promouvoir la gestion durable des parcs nationaux de Nki et de Boumba Bek, ainsi que du paysage plus large du TRIDOM. Les actions futures se concentreront sur le suivi des populations de faune, la résolution des conflits homme-faune et la réduction de l'impact du commerce illégal de la faune et des industries extractives sur l'écosystème »