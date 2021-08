FRANCE :: Livre Cyrille Kemmegne glorifie la BAS

Journaliste et auteur, exilé dans l’hexagone, il vient de publier un ouvrage à la gloire du dernier né des mouvements activistes en occident d’une certaine diaspora.

La quatrième de couverture donne le ton avec cette phrase célèbre de Jean- Jacques Rousseau, philosophe français des Lumières : « Le plus fort n’est jamais assez fort s’il ne transforme sa force en droit et l’obéissance en devoir ».

Le pavé de 350 pages est une galerie de portraits des membres de la Brigade anti-sardinards, mouvement activiste d’une partie de la diaspora camerounaise en occident, né au lendemain de la présidentielle de 2018, est une pierre jetée dans le jardin du régime du Renouveau. « Le Cameroun est assis sur un volcan. Tout le monde peut en convenir, même les malvoyants le voient. Le Cameroun est aujourd’hui dans les ténèbres. Et si on évoque Jean-Jacques Rousseau, philosophe des Lumières, c’est pour qu’il serve de boussole, de lanterne, au Cameroun. Il faut que Biya et ses sbires sachent que le plus fort n’est jamais assez fort s’il ne transforme sa force en droit, évidemment, Paul Biya n’a jamais compris que vient un temps où même si on est plus fort que Hercule, il arrive un moment où même la tombe finie par avoir raison », explique Cyrille Kemmegne(Lire par ailleurs).

Il poursuit : « C’est ce que la Brigade anti-sardinards veut faire comprendre à Paul Biya, c’est ce que j’essaie de mettre en lumière dans ce livre, c’est la raison pour laquelle je rends hommage à tous ces brigadiers qui disent « non !» à la mal gouvernance au Cameroun ». Il est convaincu que le Cameroun est un volcan en sommeil, qu’il suffirait d’une étincelle pour que le triangle national s’embrase.

Dans cet hommage aux activistes, l’auteur met en avant l’engagement des femmes. « Des femmes en première ligne » « Laïda Etiennette Ndongo est une révolutionnaire dans l’âme, une révolutionnaire dans l’esprit, une révolutionnaire particulièrement engagée, originaire de la même région que Paul Biya, Ebolowa, même si elle est née à Mbalmayo. Elle a embrassé ce combat alors qu’elle avait encore les dents de lait. Son engagement est une cause noble, qui montre qu’il ne faut pas venir d’une autre région que celle du président de la République pour s’opposer à sa politique », note encore l’auteur, soulignant : « Mado Kerharo est une camerounaise qui gagne bien sa vie en France. Elle est partie de Nkongsamba il y a de nombreuses années, elle a épousé un français. Elle est mère de triplés, elle ne ménage ni son temps ni son énergie pour le combat de la Brigade anti-sardinards.Elle mérite respect et égard».Leurs noms côtoient ceux de Caroline Pégang,Florence Noumo et bien d’autres encore.

Chez les hommes, Richard Bona ou encore Achille Mbembe, apparaissent aux côtés des noms plus connotés de la BAS: Brice Nitcheu, Marcel Tchangue, El Che Nou, Général Wanto, JP Rémi Ngono, Hilaire Zoyem, …

Qu’a appris Cyrille Kemmegne du projet de ce livre et qu’est- ce qu’il en attend ? « J’ai appris que le Cameroun est une terre formidable, mais une terre polluée, vomie par le pouvoir en place.

La BAS a pris fait et cause pour la libération du Cameroun. J’attends que les camerounais s’abreuvent de toutes les richesses de ce livre et qu’ils comprennent qu’en diaspora, il n’y a pas de camerounais à part, mais des camerounais à part entière.

Ce livre est à la fois une interpellation, une sensibilisation, une invite pour la libération du Cameroun ». Ce livre très engagé manque d’impartialité. Mais il éclaire sur les motivations de ceux de nos compatriotes qui ont choisi de vivre en marge de la République.

*Brigade anti-sardinards : engagée pour un nouveau Cameroun, Cyrille Kemmegne, Groupe CCEE, Aubagne, 350 pages, 20 euros, juin 2021