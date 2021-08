CAMEROUN :: Opportunités:: Afriland First BANK présente les avantages du Leasing :: CAMEROON

La quatrième édition du Customer Information meeting ( CIM) était le prétexte parfait pour en parler avec clients et partenaires.

.

«Leasing: outil de financement par excellence de matériel productif chez Afriland First Bank» c’est sous ce thème que s’est tenu la quatrième édition du CIM organisé par la banque Afriland First Bank.

Il était principalement question d’explorer les opportunités qu’offre le Leasing dans le contexte camerounais.

Pratiqué au Cameroun depuis 2008 par le biais de la Cameroon leasing association (Camleasing), le leasing peine depuis lors à s’installer durablement dans les pratiques financières locales . D’après certains experts, le marché du leasing représentait en 2016 environ 2 millions de dollars au Cameroun, pour un marché potentiel de 465 millions de dollars. « le recours au leasing se justifie par la sous-industrialisation du Cameroun, les besoins de financement et de productivité des entreprises, la rareté des financements et la faible diversification des formes de financement. » affirme Hervé Ayissi, le directeur en charge du retail banking, et directeur du leasing et de l’affacturage d’Afriland First Bank.

Il faut dire que c’est Depuis 2018 qu’Afriland First Bank offre à ses clients le produit baptisé « Flash leasing ». Produit permettant aux demandeurs de leasing d’obtenir en cinq jours une décision de crédit-bail sur les demandes allant jusqu’à 300 millions de FCFA. L’établissement bancaire s’est approprié ce mode innovant de financement dont le taux de pénétration est estimé à moins de 15% au Cameroun. Sur la même lancée, Afriland First Bank a également mis sur pied «Ijara», une offre de leasing conforme à la finance islamique.

Le crédit-bail (mobilier, immobilier, immobilisations incorporelles) constitue en effet l’une des formes de leasing les plus pratiquées par cet établissement bancaire (véhicules utilitaires, bureaux, entrepôts, tracteurs, outillage à main, etc.).



L’on apprendra au cours ce meeting que 90% du financement par crédit-bail est réservé au matériel roulant, 10 % au matériel productif divers (santé, équipement d’usine etc…). Ce qui explique la présence importante des concessionnaires automobiles du Cameroun, acteurs principaux du leasing, ainsi que des transporteurs routiers, représentés par le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun (GTTC).



D’après Hervé Ayissi,3 ans après le lancement officiel du service leasing, Afriland First BANK affiche des résultats appréciables. De 2018 à 2021, la banque a distribué 65 milliards de FCFA de crédit-bail à 423 entreprises, pour plus de 1500 matériels roulants, équipements d’usines et autres.

Le Carpa(Centre d’appui à la réalisation des contrats de partenariat), et l’Api ( Agence de promotion de l’investissement) deux institutions etatiques étaient présentes a cette édition 2021 du Customer Information Meeting.

Richard Chedjou, le représentant de l’administrateur directeur général d’Afriland First Bank a promis que Les sessions sectorielles du CIM d’Afriland First Bank seront désormais «régulières, originales, inédites et particulières», à cette occasion,Il a présenté les derniers résultats enregistrés par la banque au 31 juin 2021: environ 1084 milliards de FCFA de crédits injectés dans l’économie et des dépôts de la clientèle évalués à plus de 1133 milliards de FCFA. Notons que 80% des engagements de la trésorerie d’Afriland First Bank sont consacrés aux entreprises