CAMEROUN :: Clarence Yongo et Kate Djiaha lauréates du prix SESHAT du courage féminin 2021 dans le journalisme :: CAMEROON

Les lauréates ont reçu leur prix ce vendredi 06 août dernier.

Ces deux journalistes se sont singulièrement démarquées dans une short liste de plusieurs journalistes identifiées.

Leurs travaux sur les violences faites aux femmes dans le contexte camerounais, publiés sur plusieurs supports dans les années précédentes démontrent une fois de plus que dans notre pays, les femmes sont de plus en plus victimes de violences au quotidien. Malheureusement elles ne sont vraiment pas nombreuses à dénoncer cela. Raison pour laquelle le prix SESHAT a été fondé.

La vocation de ce prix est de soutenir les récipiendaires à exercer la profession dans les meilleures conditions, à encourager ces dernières à œuvrer pour l’empowerment féminin et la défense des droits des femmes dans le contexte camerounais qui est particulièrement difficile. Ce prix porte le nom SESHAT qui est la déesse de la sagesse, de la connaissance et de l'écriture dans la haute antiquité africaine de l’Egypte ancienne.

Nous remercions les membres du comité d´éthique en même temps membres du jury qui nous ont aidés à faire ce choix dans un cadre aussi court vu les délais fixés.

Amina Djoulde

Ide Deumaga

Patricia Bakalack

Jean Bruno Tagne

Joviale Tofo

Louis Magloire Keumayou

Francine Ngo Iboum Rochelet

Père Ludovic Lado

Felix Mbetbo

Bergeline Domou

Le comité d’organisation remercie aussi Madame Odile Tobner épouse de Mongo Beti de la librairie des Peuples Noirs sise à Yaoundé.

A partir de 2022 nous élargirons le prix à plusieurs autres catégories. Le prix 2022 sera bientôt lancé.