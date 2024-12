CAMEROUN :: Neptune Oil honore sa clientèle par un magnifique Open de tennis :: CAMEROON

Le rideau est tombé samedi dernier sur la 3ème édition de l’Open de Tennis Neptune Oil. Comme à l'accoutumée, ce sont les courts de tennis de l'hôtel Hilton de Yaoundé qui ont abrité l'événement sportif pour amateurs.

Quatre matchs pour les finales du samedi 14 décembre 2024. La finale des vétérans dames (35-49 ans), celle des vétérans messieurs (45-55 ans), et enfin les finales senior dames et senior messieurs.

Malgré le soleil brûlant de cette saison sèche, le public, enthousiaste, a répondu à l'appel. Les finalistes ont rivalisé d'adresse, sans round d'observation. Le spectacle a tenu en haleine, notamment pour la finale senior dames qui a Chanelle Fozo la pensionnaire d’Oyebog Tennis Academy, prendre l'ascendant sur son adversaire, Morelle Ngo Ndje. Score final : 2 sets à 0 (6-1, 6-2).

La jeune joueuse a laissé éclater sa joie : « je suis très heureuse de ma victoire. Je vais remercier les organisateurs du tournoi, mes coaches et surtout mes amis qui m’ont soutenu durant cette finale. J’ai ainsi pu prendre ma revanche face à mon adversaire du jour parce que lors de la finale de la Coupe du Cameroun, elle m’a gagné. Ce qui m’a permis de gagner ce match, c’est que j’ai bien joué mon revers et mon service. J’étais aussi très en forme physiquement. Merci encore », a-t-elle déclaré.

En finale senior messieurs, Etienne Teboh s'est facilement offert le jeune pensionnaire d’Oyebog Tennis Academy, Daniel Ekango, par 2 sets à 0 (6-3, 6-3). Et de déclarer suite à sa victoire :« je suis très content de ma victoire face à mon frère cadet, Daniel Ekango. Quand je suis venu, c’était comme un challenge pour moi. Je savais que tous les meilleurs joueurs camerounais étaient là et ça ne devait pas être facile. Donc, au début du tournoi c’était très difficile parce que j’avais une blessure. Avec de l’expérience, j’ai pu remporter tous mes matchs. On peut dire que c’est une très bonne saison pour moi. En 2024, j’ai pu avoir mon point ATP qui m’a donné un classement mondial. J’ai fait pratiquement toutes les finales des tournois qui ont eu lieu au Cameroun. Pour l’année prochaine, je compte être meilleur ».

Pour ce qui est de la finale vétérans dames, c'est Odile Wendji a dominé les débats face à Suzie Kouokam. Dans la même catégorie, messieurs, Benoit ZE a imposé sa supériorité à Kenneth Berinyuy.

Visiblement satisfait du bon déroulement des finales du tournoi commencé le 4 décembre, le représentant du directeur général de Neptune Oil SA a indiqué : « je pense que la qualité du jeu observé au cours de ce tournoi a démontré que c’était une belle idée d’organiser un tel évènement. On va continuer à innover pour que la fête du tennis soit davantage agrémentée. Je peux vous dire que 2025 va être différent de 2024. Vous savez, le groupe Neptune Oil SA grandi chaque jour. Je pense que vous connaissez notre nouveau bébé qui s’appelle ABC Finances. Si on grandit, c’est aussi grâce à vous et tous nos partenaires. On va continuer à soutenir ce tournoi et on le fera grandir ensemble. Je tiens à préciser que nous sommes désormais le premier opérateur du secteur pétrolier à avoir fait une importation directe avec une raffinerie africaine qui est Dangote. C’est une grande première. Je pense que cette opération aura une incidence capitale sur le développement de notre pays ».

La 4 ème édition de l'Open de tennis Neptune Oil est donc attendue avec plus d'enthousiasme et d'innovations.