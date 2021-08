Docteur H de son vrai nom Guy Roméo AMOUGOU est né le 1er mai 1992 au Cameroun, passionné de littérature et issu d'une famille modeste, 10ème d'une fratrie de 11, le jeune Roméo comprend rapidement qu'il doit inventer son destin.

L'envie d'être parmi les grands écrivains de ce monde va l'amener à triompher du désert pour joindre l'Espagne et enfin arriver en France afin de réaliser son rêve.

Auteur du livre "Dans la peau de l'immigré", il est également cinéaste et par la force du destin, il nous présentera bientôt son film qui retrace également le parcours de l'immigré, mais en attendant, allons à la rencontre de ce jeune qui a décidé de bousculer tout sur son chemin.

Bonjour Docteur. Nous avons une première question simple. Qui est docteur H. et que faites-vous dans la vie ?

Bonjour, je suis monsieur Guy Roméo AMOUGOU aka GDH COM. BTIR, auteur de livres, scénariste réalisateur, et promoteur culturel.

Vous cumulez plusieurs métiers, est-ce qu’en France où nous courons après le temps, on peut s’impliquer partout comme vous l’êtes ?

Quand il y a de la passion dans ce qu’on fait, ça devient possible. D’autant plus que c’est quand on est jeune qu’on peut faire 1,2,3,4,5,6 boulots. Je sais que vous êtes écrivain, pouvez-vous nous parler de votre genre littéraire ? J’écris surtout des témoignages et aussi de la fiction. Je fais du narratif et poétique.

Dans un monde traumatisé depuis presque deux ans par la pandémie du cov19. Quelle forme prend l’écriture ?

L’écriture s’adapte à la réalité actuelle. Pour ma part, je l’ai réinventé de telle sorte qu’elle puisse participer au bon rétablissement des victimes de cette pandémie. Car comme vous le savez, l’écriture nourrit, et donc c’est un médicament important surtout en période de guerre.

Pouvez-vous nous parler de vos différentes publications ?

Mon premier livre s’intitule Dans la Peau de l’Immigré. C’est un livre sur le combat pour la survie d’un rêve. Un témoignage qui retrace 23 ans de ma vie. Je raconte ma naissance mon enfance et mon adolescence, mes galères et mes joies ; jusqu’à mon parcours migratoire pour arriver en France ; via la voie du désert. La mort que j’ai côtoyé de prêt ; la violence des militaires… bref, je me suis mis à nu pour que mes lecteurs puissent mieux me connaitre. Le livre est disponible uniquement dans le site officiel du BTIR. www.btir.fr Actuellement j’écris une fiction qui s’intitule La Guerre des Empereurs.

Qu’est-ce qui pousse une personne qui vit paisiblement au bord de la mer à se lancer dans l’écriture ?

L’écriture pour moi est une thérapie. Et c’est surtout l’envie d’apprendre et de partager qui me motive. Parce que à chaque fois que j’écris, j’apprends quelque chose de nouveau. Je me découvre autrement. Et ça ; c’est fort.

Est-ce qu’on peut dire que les rêves sont une réalité dans le monde de l’écriture ?

Si on les visualise comme une photo à trois dimensions ; ça peut devenir une réalité. Mais quel genre de réalité… ça c’est la question. On n’écrit pas des livres pour devenir riche. Le livre peut-être souvent considéré comme une boussole directionnelle qu’un écrivain met à la disposition de ses contemporains.

Vos écrits répondent-ils à cet idéal ?

Oui. Pour moi un écrivain c’est comme un chef de famille. Et tout chef de famille doit montrer une direction à sa famille.

Vous aimez la fiction dans votre vie, est-ce que la fiction résout les problèmes dans un monde en proie à la misère ?

J’écris des fictions, mais ma vie n’est pas une fiction. Cependant, la fiction peut ne pas résoudre les problèmes mais ça participe au développement personnel. Car, nul ne peut prétendre traiter affaire avec un milliardaire s’il ne lui donne pas l’impression d’être au moins millionnaire.

Dans les métiers que vous avez cités tout à l’heure, vous avez dit que vous étiez cinéaste et réalisateur, peut-on savoir le rôle d’un réalisateur dans le cinéma ?

Le réalisateur c’est le chef d’orchestre. C’est lui le créateur ; il gère l’encadrement et le management des équipes sur le plan technique et artistique.

Peut-on dire que le cinéma africain a pris son envol avec ces proliférations de film de tout genre ?

Affirmatif ; le cinéma africain a connu une montée fulgurante ces dernières années. Sur l’aspect technique et artistique, c’est vraiment énorme, le travail abattu. On trouve sur Netflix des films africains réalisé par Noirs, ce qui n’était pas le cas il y a encore quelques années. Et la demande du cinéma africain devient de plus en plus importante.

Le cinéma et l’écriture sont-ils deux mondes qui s’interpénètrent ?

Affirmatif. Le cinéma a besoin de l’écriture et l’écriture a besoin du cinéma. C’est deux mondes qui vont ensemble. La plupart des gros succès cinématographique sont issu des bouquins. Game of Thrones, Harry Pother, Lupin, etc.

Est-ce que le cinéma est le témoin des événements humains ?

Y-a-t-il quelque chose d’illusionniste dans le cinéma ? Bien sûr ; le cinéma est le témoin des événements humain. Pour moi il n’y a rien d’illusionniste, parce que chaque réalisateur fait son cinéma. Chacun à sa façon. Et l’objectif reste le même ; retranscrire les pensées et les événements.

Est-ce que le cinéma aujourd’hui produit aux publics les films de qualité ?

Je pense que oui. Il y a pour tous les goûts. Même s’il y a encore quelques-uns qui ne rentrent pas dans le lot. La plupart des réalisateurs mettent un grand accent sur le matériel de qualité et une équipe de qualité pour obtenir une production de qualité.

Votre mot de fin.

N’oubliez jamais qui vous êtes, le monde ne l’oubliera pas. Portez cela comme une armure, et nul ne pourra s’en servir pour vous blesser. Rdv le 28 aout 2021 au théâtre de l’œuvre, pour la présentation du livre Dans la Peau de l’Immigré ; ainsi que la 4eme édition des Open Mic Dans la Peau du BTIR.