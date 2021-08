Insécurité en Afrique de l'ouest : 50 morts aux mains des djihadistes au Mali

La situation sécuritaire au Mali demeure instable. Le pays fait face a une menace constante de la part des groupes de djihadistes présents dans la zone depuis 2012.

La crise a commencé par des troubles dans le nord du pays qui se sont propagés au centre ethniquement instable du Mali, puis au Niger et au Burkina Faso voisins. Des groupes armés liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique dirigent la campagne aujourd’hui. Des milliers de civils et de soldats sont morts et des centaines de milliers de personnes ont fui leurs foyers. Le Mali a subi deux coups d'État depuis août dernier, et le 20 juillet, le chef militaire, le colonel Assimi Goita, a survécu à une tentative d'assassinat dans une mosquée de Bamako.

Le pays semble être loin de la transition démocratique promise par le colonel Assimi Goïta alors que les sanctions internationales menacent les autorités maliennes. L'adhésion du Mali à l'Union africaine a été suspendue avec effet immédiat et le pays pauvre menacé de sanctions à la suite d'un deuxième coup d'État militaire en neuf mois. Cette situation compromet la lutte concertée contre le terrorisme dans la région en générale.

Des djihadistes ont présument massacré plus de 40 civils dans le nord du Mali et 12 soldats dans une embuscade au Burkina Faso voisin, ont annoncé lundi des responsables, soulignant la crise sécuritaire qui frappe les deux États fragiles.

Insécurité chronique, montée en puissance des extrémismes, manque de perspectives économiques, faible accès à l’éducation, à l’emploi et aux services essentiels tels que l’eau et l’électricité, les pays du Sahel, Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad, sont confrontés à de multiples défis.

L’ONU a déployé depuis 2013 la mission de paix au Mali afin de contribuer à la lutte contre l’instabilité dans le pays causée par la présence massive des terroristes. Les autorités de Bamako ont également coopéré avec la République française dont les troupes ont été déployées.

Dans un premier temps, avec les troupes gouvernementales, Paris a réussi à forcer les rebelles à quitter les centres urbains, mais ceux-ci se sont rapidement regroupés dans les zones rurales et ont continué à lancer des attaques dévastatrices contre des installations militaires. Les civils sont également de plus en plus attaqués et, depuis janvier dernier, des centaines de personnes ont été tuées dans une série de massacres dans des villages proches de la frontière entre le Niger et le Mali. Cependant, les Français ont décidé de réduire leur présence militaire dans le pays en raison de la propagation croissante du sentiment anti-français parmi la population, et peut-être à cause des échecs et du choix de la mauvaise stratégie dans la lutte contre le terrorisme. Ainsi, au début de l'année prochaine, la France retirera plus de 2000 militaires qui s'y trouvaient dans le cadre de l’alliance militaire.

Le Conseil de sécurité de l’ONU semble être préoccupé par la situation actuelle au Mali. Des déclaration de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali, condamnent les « attaques barbares » dont elle considère comme crimes contre l'humanité. Pourtant les attaques contre les populations civiles se poursuivent malgré la présence de la mission de paix de l’ONU.

Il s’avère évident que le pays malien doit changer de bloc la stratégie actuelle appliquée dans la lutte contre les djihadistes. La zone de Sahel exige un nouveau départ avec les partenaires fiables et efficaces. Dans un autre cas, la zone déjà rouge restera ainsi pour une période indéfinie