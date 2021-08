Communiqué ACT-AGIR CANADA à l’occasion du décès de Monsieur Christian PENDA EKOKA

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Christian PENDA EKOKA ce dimanche 8 août 2021.

Un grand combattant de la liberté qui a contribué à l’éveil de conscience des générations actuelles vient de nous quitter.

Ces paroles du leader fédérateur et charismatique qu’aura été M. Penda Ekoka resteront gravées dans notre mémoire collective: « Nous sommes tous des frères et des sœurs au nom de la république.Quelle que soit ta condition initiale dans la vie, rien n'est écrit d'avance. Agis pour être maitre de ton destin". Tous debout et en action pour ne pas transmettre aux générations futures les combats d’aujourd’hui. Sachez en premier que seuls les êtres libres sont capables de se développer. »

Nous avons eu l’honneur de côtoyer un grand homme. L’organisation ACT-AGIR Canada retiendra, en dépit des controverses, que c’est avec Christian PENDA EKOKA que s’est effectuée avec succès la plus grande collecte de fonds de solidarité de tous les temps par des Camerounais, pour des Camerounais.

Par la présente, nous, membres de ACT-AGIR Canada, adressons en cette circonstance douloureuse nos condoléances les plus sincères à la famille EKOKA.

Nos pensées et nos prières vous accompagnent en cette période difficile.

Que le Dieu tout puissant accorde sa miséricorde à CPE.

Patrice Kwemo

Coordinateur ACT-AGIR CANADA