Le 6 aout dernier à Douala, à la salle de conférence André Siaka du Groupement inter patronal du Cameroun (Gicam), le vice - président et directeur exécutif de Trimble, a animé un séminaire au cours duquel il a vanté les mérites de la société Camtrack (Cameroon Tracking), devenue leur partenaire au Cameroun. Dans son allocution de bienvenue, le président du Gicam, Célestin Tawamba, n’a pas tari d’éloges en faveur de son compatriote. Trimble est présentée telle une entreprise américaine, « leader » des solutions géo-spatiales et de géo-localisation. Elle dispose d’un chiffre d’affaires de 4 milliards de dollars et employant 12 000 personnes à travers le monde (Ndlr). Le Camerounais, Albert Hilaire Anoubon Momo est également président de la fondation Trimble.

La multinationale Trimble a choisi l’entreprise Camtrack pour la représenter au Cameroun. Quel a été le critère de sélection?

Je suis satisfait de voir Trimble enfin s’installer au Cameroun. J’étais toujours très gêné de parler de Trimble à travers le monde, de l’introduire dans plusieurs pays et de ne pouvoir pas le faire au Cameroun qui est mon pays natal. La société Camtrack (avec son Pdg, Hilaire Tinen-Ndlr) est le meilleur choix compte tenu de sa capacité, de son vécu et surtout de son expertise dans les domaines de géo-localisation, de solutions géo-spatiales et aux produits qu’elle a déjà eu à développer d’elle-même. Nous avons également des choses à apprendre de Camtrack qui a su implémenter des solutions géo-spatiales en contexte africain.

Comment se sont déroulées les procédures du commencement jusqu’à la validation de ce partenariat ?

La démarche ayant abouti à ce partenariat a duré plusieurs mois. La tradition à Trimble consiste à enquêter sur l’entreprise avec qui nous envisageons de tels partenariats, notamment sur son personnel et sa stabilité financière. Il fallait également savoir si nous sommes en train de travailler avec un partenaire qui a un passé douteux. Nous vérifions que l’entreprise n’ait pas été impliquée dans le terrorisme ou dans la pratique de blanchiment d’argent. Camtrack a traversé avec brio toutes ces étapes de vérifications et nous en sommes heureux.

Vous avez déclaré au cours du séminaire au Gicam que Trimble offre 700 produits, aussi bien dans le software que dans le hardware et avez reconnu que l’entreprise a racheté plusieurs compagnies dans le monde. Peut-on déjà envisager le rachat de Camtrack ?

Une compagnie de la dimension de Trimble grandit parce qu’elle rachète d’autres entreprises spécialisées dans des métiers que nous considérons comme des ajouts à ce que nous proposons comme produits. Ce n’est pas négatif le fait de racheter une entreprise. Au contraire, quand une compagnie est rachetée par Trimble, cela témoigne la qualité de son travail, c’est le testament de son leadership avéré dans le monde. Je ne viens pas au Cameroun pour racheter Camtrack, mais pour formaliser le partenariat entre Trimble et Camtrack. Nous ne commençons pas un partenariat avec l’optique de rachat. J’insiste sur le fait que racheter une compagnie est la meilleure chose qui puisse arriver à cette compagnie rachetée.

Le président du Gicam, Célestin Tawamba, reconnait que vous avez rehaussé l’éclat de la cérémonie en venant vous-même. Est-ce parce que vous êtes camerounais ou parce qu’il y a d’autres centres d’intérêts que nous ignorons ?

Le Cameroun est le pays où je suis originaire. Je parcours le monde entier et l’Afrique. Au Cameroun, je ne rencontrais pas le niveau d’audience que j’aie ailleurs. Je ne rencontrais pas le genre de partenaire que j’aie ailleurs. Sur le plan purement personnel, me retrouver chez moi au Cameroun, pouvoir parler de ce que je fais et avoir des propos élogieux du président du Gicam à mon endroit, me touchent énormément. Le fait qu’il ait déclaré que je suis prophète chez moi alors qu’en règle générale l’on n’est pas prophète chez soi, me touche à plusieurs titres. Je suis aussi impressionné que des directeurs d’entreprises, des topographes, des géomètres et autres acteurs de géo-localisation, soient venus à cette conférence avec une attention soutenue. Trimble a bon espoir que le partenariat avec Camtrack sera le déclenchement de belles perspectives au Cameroun.