Utilisation des Herbicides à l’Ouest Cameroun : Un Enjeu économique et environnemental :: CAMEROON

Les herbicides sont devenus des alliés incontournables des agriculteurs de la région, réduisant les coûts et la pénibilité du travail. Toutefois, leur usage intensif soulève des préoccupations environnementales et sanitaires.

Dans la région de l’Ouest du Cameroun, l’utilisation des herbicides s’est imposée comme une pratique courante pour le désherbage. Selon les agriculteurs de Bafoussam, cette méthode représente un gain de temps et une réduction significative des coûts. Hortense Kenne, une agricultrice de la région, témoigne : « La main-d’œuvre pour le désherbage, qui me coûtait 15 000 Fcfa auparavant, coûte désormais jusqu’à 50 000 Fcfa. Je ne peux pas me permettre ce luxe. Avec seulement 9 000 Fcfa, j’achète des herbicides qui débarrassent les mauvaises herbes de tout un champ. »

Les herbicides, naturels ou synthétiques, ne sont pas nouveaux dans cette région. Leur efficacité à éliminer rapidement les mauvaises herbes qui menacent les cultures en a fait une solution prisée par les agriculteurs. En réduisant la nécessité de désherbage manuel, ils répondent à une problématique économique cruciale dans un contexte de hausse des coûts de la main-d’œuvre.

Cependant, cette pratique n’est pas sans conséquences. Une utilisation excessive peut nuire à la structure et à la fertilité des sols, selon les experts. Les résidus chimiques laissés par ces produits peuvent contaminer les cultures et polluer les nappes phréatiques. Par ailleurs, l’exposition humaine aux herbicides comporte des risques sanitaires, allant d’irritations cutanées à des maladies graves.

Face à ces enjeux, une utilisation responsable des herbicides s’impose. Cela inclut le choix de produits adaptés, le respect strict des doses recommandées et l’application dans des conditions météorologiques favorables. Les agriculteurs sont également invités à porter des équipements de protection individuelle pour réduire les risques pour leur santé.

Un autre défi concerne la gestion des emballages vides de pesticides. Idéalement, ces contenants devraient être retournés aux fabricants pour un recyclage. En attendant, il est conseillé de rincer et perforer les bidons avant de les stocker, afin d’éviter toute contamination.

Bien que l’usage des herbicides présente des avantages économiques indéniables, leurs impacts sur l’environnement et la santé restent une problématique majeure. Des campagnes de sensibilisation et de formation sont nécessaires pour encourager des pratiques agricoles plus durables et responsables.