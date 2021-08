CAMEROUN :: Florence Uphie Chinje: Pleins phares sur l'une des deux amazones recteurs d'universités d'État :: CAMEROON

Le Cameroun compte huit universités d'État. Six de ces Universités sont dirigées par des hommes. Dans le cercle élitiste et très fermé des dames ayant connu l'exceptionnel privilège d'être nommées recteurs par le Président de la République, figure Professor Florence Uphie CHINJE, epse Melo.

Elle rejoint ainsi Dorothy Ndjeuma, Pauline Nalova Lyonga Egbe, et Professor Theresia Nkwa- Akenji, actuel Recteur de l'Université de Bamenda dans la région du Nord-Ouest Cameroun. Cette dernière forme avec Florence Uphie CHINJE, le prestigieux duo de femmes Recteurs d'Universités d'État du Cameroun.

La Professeure Florence Uphie CHINJE a été nommée Recteur de l'Université de Ngaounderé ( région de l'Adamaoua), le 27 juin 2017, par le Chef de l'État, Paul Biya. En portant cette Professeure titulaire en Chimie Inorganique de l'Université de Yaoundé I au poste de Recteur de l'Université de Ngaounderé, Paul Biya confirmait encore la grande estime qu'il a toujours eue à l'endroit des femmes qui excellent dans le domaine universitaire.

Le Chef de l'État, avec l'expérience inquantifiable et inqualifiable qui est sienne, comme toujours, avait encore eu bon oeil, en nommant Professor Florence Uphie CHINJE au poste de Recteur de l'Université de Ngaounderé, en remplacement du Prof. Henri Amvam Zollo, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Full Professor, Florence Uphie CHINJE est en terrain bien connu. Dans une vie antérieure, elle a largement contribué à la construction de la ville "château d'eau du Cameroun", en sa qualité de Directrice Générale ( DG) de la Mission de Promotion des Matériaux Locaux ( MIPROMALO), une société camerounaise à capitaux publics qu'elle a dirigée pendant 18 ans. Son nom reste gravé en lettres d'or dans l'étude du bois Mardok, le jardin zoologique de Ngaounderé, pour ce qui principalement de son versant hébergement. Des ouvrages faits en matériaux locaux, sous la diligence de celle qui était alors DG de la MIPROMALO. Reconnaissance avait alors été faite à Professor Florence Uphie CHINJE, lors de son installation comme Recteur, par le ministre de l'Enseignement supérieur ( Minesup), par l'alors Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Ngaounderé, Hamadou Dawa. Minesup, le Prof. Jacques Fame Ndongo avait alors demandé au nouveau Recteur de maintenir le flambeau d'une Université de Ngaounderé qui compte plus de 35 000 Étudiants, avec un millier d'enseignants et de personnels d'appui. Originaire du département de Ngoketunjia dans la région du Nord-Ouest Cameroun, la cérémonie d'installation de Professor Florence Uphie CHINJE, avait connu une présence massive des siens. Chevalière de l'humanitaire et pacifiste dans l'âme, cette universitaire très fidèle au Chef de l'État Paul Biya, malgré l'adversité ambiante, est d'une probité et compétence professionnelle sans bavures.

Florence Uphie CHINJE ou le parcours académique d'excellence.

Inscrite à l'Université de Yaoundé, l'unique au pays en son temps, Florence Uphie CHINJE sort Major de sa Promotion de Maîtrise en Chimie Inorganique. Nous sommes en 1981. A l'époque, bien plus qu'aujourd'hui, les filières scientifiques demeurent la chasse gardée des hommes. Et lorsque les femmes y vont, personne ne les attend au firmament. Les préjugés et les a priori de la société camerounaise les congédient dans les Arts, Lettres, Sciences sociales et humaines. Non seulement la jeune et intrépide Florence Uphie CHINJE brave-t-elle " l'interdiction", mais domine-t-elle aussi les débats: Major de la Promotion Maîtrise en Chimie Inorganique, devant les hommes ; devant tout le monde. Elle s'envole ensuite pour l'Angleterre où elle décroche un PhD en Ingénierie Métallurgique. Elle embrase ensuite une carrière d'enseignante d'Université. Elle gravira tous les échelons, jusqu'au grade de Full Professor; le grade le plus élevé dans l'enseignement supérieur, dans l'enseignement tout court. Depuis septembre 2009, Professor Florence Uphie CHINJE est Professeure invitée de l'Université South Wales basée à Cardiff au Royaume-Uni. Le 06 mai 2015, Florence Uphie CHINJE rentre dans l'Académie des Sciences du Cameroun, comme Membre associé. L'Académie des Sciences du Cameroun est un club d'élite qui compte 90 Académiciens, avec 10 femmes, dont la Professeure Florence Uphie CHINJE. Femme au cœur d'agneau, outre des soutiens multiformes qu'elle apporte à la jeune fille vulnérable, le Recteur de l'Université de Ngaounderé est la fondatrice de la CREATIVE WOMEN'S CENTER. Il s'agit d'une Association caritative qui travaille au renforcement et à la diversification des capacités des femmes, par une assistance technique et financière. Avec la crise anglophone, Florence Uphie CHINJE a actionné des actions de médiation à travers ses ONG pour assister le gouvernement dans la résolution de la crise pendant le Grand Dialogue National, en défendant les droits des femmes.

Bon règne à Madame le Professeur Florence Uphie CHINJE, l'une des deux amazones Recteurs d'Université d'État au Cameroun. Benjamine de ces amazones, elle est la quatrième femme à avoir les faveurs du chef de l'État Paul Biya dont elle est fidèle militante engagée, membre du Comité central du Rdpc, à trôner à la tête d'une institution universitaire publique.