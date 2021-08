CAMEROUN :: Baccalauréat général : Les frais de correction attendus :: CAMEROON

Contrairement aux membres des secrétariats et aux surveillants qui ont été payés pour le baccalauréat et le probatoire, les correcteurs attendent encore.

Les résultats du baccalauréat de l’enseignement secondaire général sont disponibles depuis le 28 juillet dernier sur l’ensemble du territoire national. Ils ont été publiés suite aux corrections des copies et aux délibérations. Des indiscrétions font état de ce que les corrections des copies du probatoire étant achevées, les délibérations vont commencer ce mercredi, 04 août. Seulement, certains intervenants au baccalauréat disent n’avoir pas encore perçu leurs primes. « Paiement des primes allouées aux intervenants des examens officiels relevant du ministère des Enseignements secondaires pour la session 2021. Où en est-on ?

Baccalauréat corrigé, délibéré et publié. Où est l’argent des chargés de mission, des auxiliaires aux chargés de mission, des correcteurs. Probatoire corrigé et en phase de délibération. Où est l’argent des corrections ? Pensez aussi à ceux qui ne sont pas nantis comme vous et qui comptent sur ces primes », ironise un intervenant sur sa page Facebook. « Les correcteurs et autres attendent encore », renchérit un chef secrétariat au baccalauréat général qui rassure par ailleurs que les frais des membres de secrétariats et des surveillants au baccalauréat et au probatoire ont déjà été payés. Correcteurs, chargés de mission et auxiliaires aux chargés de mission sont encore en attente de paiement de leurs primes. Pourtant, le 06 juillet dernier, la ministre des Enseignements secondaires (MINESEC), Pauline Nalova Lyonga, dans une correspondance adressée aux délégués régionaux des Enseignements secondaires avait instruit le paiement des primes allouées aux intervenants aux examens officiels de la session 2021.

« J’ai l’honneur de vous demander d’assurer le paiement effectif de tous les intervenants aux examens et concours officiels de la session 2021 dans vos régions respectives. Pour haute information du ministre d’État, vous voudrez bien transmettre à la direction des ressources financières et matérielles le compte rendu des paiements de chaque phase desdits examens et concours », instruisait Nalova Lyonga.

Cette instruction de la MINESEC faisait suite à une correspondance du ministre d’État secrétaire général de la présidence de la République adressée en date du 1er juillet dernier au ministre des Enseignements secondaires dans laquelle il lui demandait de prendre en liaison avec le ministre des Finances, toutes les dispositions utiles nécessaires pour le paiement effectif des primes allouées aux différents intervenants aux examens officiels au titre de la session 2020-2021.

À l’Office du baccalauréat du Cameroun (OBC), organe chargé de l’organisation technique de ces examens, une source reconnaît qu’il peut effectivement avoir un retard dans le paiement desdites primes, et confie néanmoins que les états financiers des différents intervenants avaient été bouclés à l’entame de la session d’examen et déposés à la trésorerie générale. Mais, une source au Cabinet de la MINESEC confie que les paiements des primes des correcteurs sont en cours dans les centres d’examen.