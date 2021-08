CAMEROUN :: Félicitations de la Comicodi à M. MARTIN MBARGA NGUELLE pour l'établissement rapide des passeports :: CAMEROON

Félicitations, le Cameroun a fait un pas de géant avec la délivrance des passeports, un pas important qui nous encourage, et ravive tous nos espoirs et nos optimismes dans tous les sens du terme, sur tout, pour tout et avec tous, un pas qui dément toutes les médisances, tous les pessimismes et contredit toutes les calomnies.

Monsieur le Délégué Général,

Il y'a exactement deux semaines, j’ai reçu trois jeunes gens accompagnés de leurs parents. Sur leurs faces se lisaient un désespoir ouvert et des troubles. Ayant déposé des demandes de passeports au mois de Mai et ce document étant exigé pour les formalités d’obtention de visa aux fins des études à l’étranger. Or avec l’introduction du nouveau système le 1er Juillet, ils ne savaient plus où se référer, ayant rencontré disaient-ils, un mur d’incompréhension partout.

Le jour suivant, armé de ma seule foi de citoyen adepte du dialogue sans aucun préjugé, je me suis rendu dans les services de l’émi-émigration où le Commissaire responsable, m’a conseillé de me référer directement aux services centraux de la DGSN. J’ai donc effectué cette diligence et il m’a été conseillé l’orientation suivante : « Pour ce qui concerne les demandes de passeports datant d’avant le 1er Juillet 2021, une commission va statuer dessus, et les frais déboursés par les demandeurs seront remboursés. L’opération pourrait prendre un peu de temps. Mais pour l’instant, les intéressés peuvent obtenir plus facilement et automatiquement leur passeport, en recourant au nouveau système »

J’ai reçu les jeunes gens et leurs parents deux jours plus tard pour leur rendre compte, et ils m’ont suivi à la lettre. Quatre jours seulement plus tard, nos enfants sont revenus me présenter leur passeport biométrique flambant neuf, avec une fierté et des éloges extraordinaires à faire ressusciter un mort. Content et impressionné à mon tour, je suis allé visiter le centre d’accueil et de traitement au quartier Etoudi.

Monsieur le Délégué Général,

Les mots manquent pour décrire ce que j’ai vu à Etoudi : un service presque parfait, disposant de 14 postes de travail et d’accueil, avec un personnel en tenue bien formé, accueillant avec un professionnalisme, une convivialité et une transparence admirables. J’ai vu des compatriotes être émus aux larmes en recevant leur passeport. C’est merveilleux et ça nous honore, vous honore, honore notre pays.

Avec votre permission, je me fais honnête de rappeler qu’il y a exactement un an, alors que la presse développait toutes sortes de dénonciations et d’insinuations sur les passeports, j’avais sollicité une audience auprès de vous pour m’enquérir à la source des raisons profondes de tout ce bruit. Vous m’aviez fait l’honneur de me recevoir, et vous aviez eu ces mots : « Je vous remercie d’être venu jusqu’ici pour vous informer. Vous avez bien fait, vous avez eu un comportement de patriote. Ecoutez, le Chef de l’Etat m’a autorisé à rechercher la meilleure solution et le meilleur opérateur possible, pour permettre à chaque camerounais désireux d’avoir un passeport, d’en avoir sans aucun problème ni ennui. J’ai travaillé sur le dossier patiemment et sérieusement avec mes collaborateurs, et nous sommes presque parvenus au bout du processus. Dans quelques mois, vous verrez, ce sera bien et même très bien, et nous rendrons compte au Chef de l’Etat. Tout le monde sera satisfait. Je constate avec bonheur, que vous avez tenu parole. Le rêve est devenu réalité. J’ai moi-même obtenu un nouveau passeport en 72heures.

Félicitations, Monsieur le Délégué Général et Vive le Cameroun qui avance.

Avec ma haute et patriotique considération./