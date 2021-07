AFRIQUE :: StarTimes diffusera le tournoi FIBA Afrobasket 2021 :: AFRICA

L’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique, StarTimes, diffusera le Championnat d'Afrique de basket-ball, le FIBA AfroBasket Rwanda 2021.

La 30e édition de l’AfroBasket, le championnat continental masculin d’Afrique, se tiendra du 24 août au 5 septembre 2021 à Kigali, la capitale du Rwanda.

16 équipes nationales divisées en quatre groupes s’affronteront pour le titre de Champion d’Afrique. Dans le groupe A, le pays-hôte le Rwanda fera face à la RD Congo, au Cap-Vert et au 11 fois champion de l’AfroBasket, l’Angola. Le Groupe B est composé du champion en titre, la Tunisie, de la Centrafrique, de l’Egypte et de la Guinée. Dans le groupe C, le champion 2015, le Nigeria, devra affronter la Côte d’Ivoire, le Kenya et le Mali. Et dans le groupe D, le Sénégal, le Cameroun, le Soudan du Sud et l’Ouganda seront en lice pour une qualification.

La phase de groupe de l’AfroBasket se déroulera du 24 au 29 août. La meilleure équipe de chaque groupe sera automatiquement qualifiée pour les quarts de finale. Les huit équipes ayant terminé deuxième et troisième de leur groupe s’affronteront les 30 & 31 août pour les quatre places restantes pour les quarts de finale.

La petite finale et la finale seront jouées le 5 septembre.

Tous les matchs seront diffusés en direct et en HD sur les chaînes sports de StarTimes, ST Sports Life et ST Sports Focus, ainsi que sur l’application mobile StarTimes On disponible sur Google Play et Apple Store.

Le Kit complet est actuellement au prix de 11.500 Fcfa avec 1 mois d’abonnement inclus.

StarTimes

StarTimes est l’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique, avec 13 millions d’abonnés à ses services TNS & TNT et 27 millions d’utilisateurs de son application mobile dans plus de 30 pays. StarTimes possède une plate-forme de 700 chaînes africaines (75%) et internationales (25%, dont chinoises 1,5%). La vision de l’entreprise est de « Permettre à chaque famille africaine d’être capable de s’abonner à la télévision numérique et d’en jouir ».