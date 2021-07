CAMEROUN :: Renouvellement des organes du RDPC : Jean Nkuete sur le grill :: CAMEROON

Les opérations de renouvellement des organes de base du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, le RDPC au pouvoir à Yaoundé démarrent le 7 Aout et s’achèveront le 30 septembre 2021. Ils concernent les 360 sections du territoire national et les 17 de l’étranger.

Jean Nkuete, secrétaire général du comité central du parti en avait fixé les contours dans une circulaire aux militants. Pour le site meyomessalainternational.com, « Paul Biya président national du parti se lance ainsi à la recherche des camarades plus convaincus et convaincants, loyaux et fideles, disciplinés et compétents…Sans prétention ni opportunisme. Leur unique ambition devrait se limiter à assurer le triomphe des nobles causes du RDPC »

Toute chose qui fait sans doute poser la lancinante question « Va-t-il encore trahir ? » Et le journal l’Anecdote déverse sa bile : Après avoir manœuvré pour la défaite du président de la République à la présidentielle, ignoré ses directives pour les législatives et municipales, des doutes planent sur la sincérité du secrétaire général du Comité central quant à l’observance des prescriptions du président national du parti au pouvoir sur la dynamique de changement du personnel politique dans cette formation. Comme en 2018 et en 2020, la loyauté et la fidélité de Jean Nkuete au centre des interrogations.

Relayé par Info Matin qui pointe du doigt « La bande à Nkuété organise les funérailles ». Les opérations de redynamisation de la base du parti, souhaitées par le président national Paul Biya, se tiendront dans un contexte de démobilisation générale sous la dictature du secrétaire général du Comité central, soutenu par des hommes de main peu recommandables, Monkam Nitcheu et Ndembiyembe Bakoume.