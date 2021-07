SUISSE :: Exclusif (Camer.be) ! Sur les traces de Paul Biya à Genève :: SWITZERLAND

L’envoyé spécial de Camer.be s’est rendu à l’hôtel Intercontinental de Genève où séjourne le chef de l’Etat du Cameroun depuis le 11 juillet dernier. Enquête.

A la réception de l'hôtel Intercontinental, au Business Center à l'approche d'un visiteur ou un client de peau noire, le personnel prend du recul avant toute question. Le service de securité de l'hôtel veille à tout. Jusqu'aux moindrex gestex. Des mesures et des instructions ont été données. Le téléphone de l'accueil de l'hôtel ne cesse de sonner. Aucune réponse par téléphone n'est possible concernant le séjour du chef de l'Etat Camerounais

Le tri au niveau de la clientèle est de mise. Maxime, Olivio et les autres membres de la puissante confrérie du personnel italien de l’hôtel, les uns après les autres, ne répondent à aucune question relative au Cameroun et de son chef d'Etat.

Au niveau du restaurant de l'hôtel, l'on constate la présence massive des personnes de race noire. Certaines d'entre elles se positionnent à l'entrée principale dudit hôtel, question de tirer une bouffée de leur cigarette. Les plus curieux s'avancent vers certains médias qui ne cessent d'y faire un tour.

"Nous allons retourner au Cameroun pour bientôt". Acquiesçant aux propos d’un membre de la délégation, en service à l’ambassade du Cameroun en Suisse. De plus, il condamne, subtilement courroucé, les agissements des Camerounais membres de la diaspora et plus particulièrement ceux de la Brigade Antisardinard qui depuis quelques temps s'attaquent au chef de l'Etat Camerounais, violant ainsi les conventions de Vienne sur la protection des chefs d'Etat en séjour à l'étranger.

Pour le reste, les ministres devisent, coulissent dans le hall et s’emploient également, le verbe bas, à entretenir l’antienne de la sérénité. MVONDO AYOLO Samuel. Directeur du Cabinet Civil de la Présidence de la République, est bien présent , tout comme certains de ses collègues



Paul Biya était avant hier à Lausanne pour faire un tour comme il en l'habitude, explique un proche de la délégation qui a requis l'anonymat, " Puis ce matin, après son petit déjeuner, il est resté scotché dans sa suite du 16e étage, devant sa télévision afin de suivre l'actualité aussi bien de son pays que de l'étranger".

Est-il hospitalisé comme le prétendent certaines sources ? A notre question, notre source nous confient que le Chef de l'Etat camerounais a subi une visite sanitaire de routine. Rien à voir avec une hospitalisation conclut-elle.

La famille est aussi là

Bien que la grogne de la diaspora combattante se fait ressentir de plus en plus, le chef de l'Etat camerounais ne vit pas dans la solitude. « J’ai vu papa aujourd’hui » avait twitté en début de semaine, Anastasie Brenda Biya, la fille du président camerounais. Rencontre confirmée par notre source. Le chef de l'Etat a même reçu dans la journée d'hier plusieurs ambassadeurs du Cameroun accrédités dans certains pays européens nous a confié une autre source proche du sérail.

« Depuis le 11 juillet dernier que le Chef de l'Etat du Cameroun séjourne à l’hôtel Intercontinental de Genève, il a reçu plusieurs membres de sa famille. Il a même accordé des audiences à certains membres de la communauté camerounaise en Europe » confie à Camer.be, notre source citée plus haut.

La même source indique que depuis deux ans que le chef de l'Etat camerounais n'avait plus voyagé, il recevait tout de même ses médecins au Palais de l'unité de Yaoundé pour des visites médicales et qu'à Genève, il en profité pour faire un "Check-up" complet. Question de retourner dans quelques jours en pleine forme au Cameroun.