CAMEROUN :: Le duo comique Tagne kondom et Fingon tralala : enfin de retour.

Près de deux décennies après avoir conquis le cœur du public camerounais, le duo comique le plus hilarant, "One to One" (Tagne Kondom et Fingon Tralala), est de retour pour le plus grand plaisir de ses fans.

La nouvelle a été annoncée officiellement le 25 novembre dernier sur la page Facebook de Fingon Tralala, suscitant immédiatement des réactions enthousiastes de la part des internautes du monde entier. Malgré les nombreuses polémiques qui ont entouré le duo, les fans rêvaient de les revoir à l'écran.

Selon Fingon Tralala, "un contrat a déjà été signé avec la maison de production ; le tournage est en cours, et nous vous réservons du sensationnel. L'humour entre Tagne et moi n'a pas pris une ride."

Les détails concernant la sortie officielle de ce nouveau projet qui promet de révolutionner l'humour au Cameroun et en Afrique seront communiqués ultérieurement.

"Petit cœur" Tagne Kondom et le "mignon" Fingon Tralala vous réservent de belles surprises pour ce début d'année 2025... À suivre !