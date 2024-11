41 % des prisonniers libérés au Burundi pour désengorger les prisons

Au Burundi, 477 détenus ont été libérés de la prison de Muramvya, dans le cadre d'une mesure de désengorgement des centres de détention du pays ordonné par le président de la République Evariste Ndayishimiye.

La procédure concerne toutes les personnes incarcérées pour des délits mineurs. Sur un total de 13211 prisonniers, 5442 seront libérés, soit 41 % de la population carcérale.

« Cette grâce n'est pas imposée par la loi, car on ne gracie pas un innocent. C'est une opportunité donnée à nos frères et sœurs de changer, de se convertir et de contribuer au développement du Burundi. » Déclare, Evariste Ndayishimiye, Président du Burundi.

D'ici à deux semaines, toutes ces personnes auront l'opportunité de repartir de zéro et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, souhaite que les Burundais en exil puissent bénéficier eux aussi, de la clémence du chef de l'Etat.

« C'est une bonne chose. Cependant, il faudrait aussi que le président prenne des mesures politiques pour encourager les Burundais à rentrer. » Déclare, Gabriel Rufyiri, Président de l'organisation anti-corruption Olucome.

Le Burundi compte onze prisons avec une population carcérale dépassant largement les capacités d’accueil.