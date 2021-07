CAMEROUN :: SEXUALITE RESPONSABLE EN MILIEU PROFESSIONNEL PAR MAJOLIE EKA :: CAMEROON

La conférencière internationalement reconnue, Majolie EKA était l'hôte des employés et du top management de la société ANAFOR basée à Yaoundé.

Spécialisée et connue sur les questions liées au sexe, Majolie Eka qui vie à Paris, touche du doigt un sujet encore tabou dans nos sociétés africaines.

Et si plusieurs déviances sont constatées sur les réseaux sociaux, il est temps d'en parler pour éviter les surprises désagréables, un constat de plus en plus recurent en afrique et principalement au Cameroun.

D'où cette causerie sur la sexualité responsable en milieu professionnel, une initiative du D.G. Bekolo Bekolo.

L'événement a eu lieu jeudi dernier au siège d'ANAFOR à Yaoundé.

Vivez ce moment en images avec GPS et les éditions SOPIEPROD.