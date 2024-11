CAMEROUN :: Détentions abusives, privations de libertés des gardes à vue : Galax Etoga monte au créneau :: CAMEROON

Les commandants de Légions ( Colegions ) ont désormais du pain sur la planche, finis les détentions abusives ,des privations des libertés des gardes à vue et du non respect des procédures judiciaires dans les brigades de la gendarmerie nationale camerounaise.

Face à cette derive, le Secrétaire d’État à la Défense chargé de la Gendarmerie Nationale Galax Etoga a lancé un appel pressant aux agents de la Gendarmerie Nationale (GN) pour qu’ils mettent un terme aux gardes à vue et détentions abusives.

Selon des informations fiables, ces pratiques se sont révélées récurrentes au sein des unités de la Gendarmerie. Le Secrétaire d’État déplore cette situation et rappelle dans son communiqué en date du 13 novembre dernier que toute mesure privative de liberté doit être encadrée par des textes légaux et réglementaires précisant « sa durée et ses modalités d’exécution ».La période d’impunité est révolue.

Il poursuit en disant , les Camerounais vivent de plus en plus dans la peur, considérant « l’homme en tenue » comme une menace plutôt que comme un protecteur des personnes et des biens. Face à cette réalité, le SED a formulé des recommandations claires: "Il exige le respect strict des dispositions régissant les gardes à vue, sous peine de sanctions disciplinaires et de poursuites judiciaires".

En plus de cela ,le Secrétaire d'État à la défense chargé de la Gendarmerie Galax ETOGA demande "un contrôle rigoureux des enquêtes menées dans les unités de gendarmerie, chaque commandant devra également faire remonter hebdomadairement l’état des personnes gardées à vue dans leurs unités".

Cette déclaration du patron de la gendarmerie camerounaise constitue une étape significative dans le processus de réforme des pratiques au sein de la Gendarmerie Nationale et témoigne d’une volonté politique réelle de répondre aux attentes croissantes en matière de transparence et de justice.

Ainsi , les victimes de ces actes sont invitées à dénoncer avec la dernière énergie au besoin ,toutes les injustices qui pourraient en découler.