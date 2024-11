CAMEROUN :: UNESCO / Eduk- Media plaident pour l'introduction de l'éducation aux médias et à l'information :: CAMEROON

UNESCO / Eduk- Media plaident pour l'introduction de l'éducation aux médias et à l'information dans les programmes éducatifs au Cameroun

Suite à la montée en puissance des Fake News, la désinformation dans nos médias sociaux occasionnant la recherche de la bonne information auprès du public cible que cette conférence de plaidoyer a été lancée ce 14 novembre au siège du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique Centrale. Ladite conférence s'inscrit en marge de la clôture de la semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information ( SEMI).

60% de la population camerounaise selon le Président Fondateur d'Eduk- Media Blaise Pascal Andzongo qui utilisent internet , n'ont pas la moindre information comment l'utiliser.

Plus encore l'éducation aux médias n'est pas encore une réalité concrète au Cameroun, malgré quelques efforts observé au niveau des ministères en charge de l'éducation au Cameroun avec l'introduction de l'enseignement du numérique, des efforts restent encore à faire , d'où l'enjeu de cette conférence de plaidoyer.

La Semaine Mondiale de l'Éducation aux Médias et à l'Information (SEMI), a été initiée par I'UNESCO en 2012. Cet événement mondial vise à sensibiliser le public à l'importance de I'EMI et à promouvoir un accès critique, éthique et sécurisé aux contenus médiatiques et numériques.

Le thème de cette édition porte sur «les nouvelles frontières numériques de l'information: l'Éducation aux Médias et à l'Information pour l'information d'intérêt public », ce qui traduit l'urgence d'équiper les citoyens des compétences nécessaires face aux défis de la désinformation et de la manipulation de l'information dans l'espace numérique.

Eduk-Média, est une organisation engagée dans la promotion de l'EMI au Cameroun depuis 2016 avec des réalisations palpables : sensibilisation de plus de 500 000 jeunes à l'EMI à travers l'Afrique ; formation de plus de 500 encadreurs jeunes et professionnels des médias à l'EMI etc.

Cette conférence de plaidoyer, qui marque la clôture de la célébration de la SEMI 2024, vise à mettre en lumière l'importance de l'EMI dans le contexte camerounais et les défis auxquels les jeunes sont confrontés dans le monde numérique. Il était question pour les participants de proposer les pistes pour l'intégration de l'EMI dans les programmes scolaires dès le plus jeune âge afin d'outiller les futures générations pour une participation citoyenne responsable et éclairée. Des experts nationaux et internationaux en matière d'EMI se sont réunis pour partager leurs connaissances, leurs expériences et leurs propositions pour l'intégration de l'EMI dans les programmes éducatifs camerounais.

Cette conférence de plaidoyer a pour objectif général de promouvoir l'importance de l'EMI dans la société camerounaise et de mobiliser les acteurs clés pour une intégration effective de l'EMI dans les programmes éducatifs et les politiques publiques.

QUELQUES RÉSULTATS ATTENDUS.

La reconnaissance de l'EMI comme un enjeu crucial pour la société camerounaise ; sensibilisation accrue du grand public aux enjeux de l'EMI et aux outils pour naviguer dans l'espace numérique; recueil de recommandations concrètes pour l'intégration de l'EMI dans les curricula et la formation des enseignants et des élèves; mobilisation des autorités éducatives et des acteurs clés pour une mise en œuvre effective de l'EMI dans le système éducatif.

Pour y parvenir à ses résultats, ladite conférence s'adresse aux acteurs clés impliqués dans l'éducation et l'information au Cameroun, les organisations de la société civile: ONG, associations travaillant dans le domaine de l'éducation, de la communication et des technologies.

Rappelons-le, le système éducatif français et suisse intègre déjà L'EMI au niveau de ses enseignements à l'école. Par ailleurs les outils concrets pour l'utilisation efficience de L'EMI ( Éducation aux Médias ) pôle Cameroun présenté aux participants ce 14 novembre au siège du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique Centrale à Yaoundé, seront implémentées l'année prochaine avec la tenue de la toute première conférence internationale sur l'EMI aux mois de mai 2025.