CAMEROUN :: Pr Armand Leka Essomba inconsolable aux obsèques du Pr Daniel Abwa (Hommages) :: CAMEROON

À-DIEU AU PROFESSEUR DANIEL ABWA.Le 01 octobre 2024, le Professeur Daniel ABWA s’est éteint à Yaoundé, à la surprise de chacun d’entre nous.

Dans quelques jours, sa silhouette, mêlée de dignité, de calme nonchalance et de charisme, s’éclipsera à jamais à nos yeux d’hommes.

Je l’entrevoie à l’instant même, comme couché dans un livre, celui qui le conduit dans l’au-delà de la vie. Il n’aura vécu que des livres, dans les livres et pour les livres.

Universitaire accompli et respecté, historien fécond et reconnu, pédagogue infatigable et inspirant, le Professeur Daniel ABWA aura marqué beaucoup d’entre nous.

Membre de mon jury de Maîtrise en Sociologie politique en 2001, je l’aurai principalement fréquenté comme membre de la Cellule Centrale de Lutte contre la Corruption et de Promotion de l’éthique dans l’Enseignement Supérieur

J’exerçais à l’époque, la responsabilité de Président du Bureau National de la Mutuelle de Solidarité des Étudiants du Cameroun (MUSEC). Le Professeur Daniel ABWA dirigeait un syndicat d’enseignants du Supérieur.

Dans ce Comité nommé par le Ministre de l’enseignement Supérieur de l’époque, Jean Marie ATANGANA MEBARA, nous avons eu le privilège d’y siéger aux côtés des Professeurs Walindjom MUNA, Maurice KAMTO, Guy TSALA NDZOMO, Daniel ABWA, Rachelle BIDJA AVA, et Pauline BIYONG.

Je tiens à m’incliner avec un immense respect devant la mémoire de cet esprit inspirant avec lequel, j’ai eu le privilège de partager de brefs et intenses moments de vie, en esprit et en humanité

Lorsque la poussière de sa terre de Nyokõn engloutira son corps, puisse son âme, dans la communion avec ses ancêtres, trouver la paix perpétuelle et ses oeuvres, demeurer toujours un motif de consolation pour ses proches.

À-dieu à Monsieur le Professeur Daniel ABWA, l’historien qui entre dans l’histoire.