Biscotine Lowellya, fière de ses origines impose le taro dans l'Alsace en France

Biscotine Lowellya, digne ambassadrice de ses racines, est une grande figure locale dans la cité alsacienne, on la nomme avec respect "Lady BI". Cette femme à l’aura inaltérable porte fièrement son héritage, et c’est en Alsace, loin de ses terres natales, qu’elle érige le taro au rang de symbole culturel. Elle impose avec panache ce tubercule ancestral dans les cœurs et les assiettes, faisant vibrer la région au rythme de son concept novateur, le "Taro Obstaculaire et Vestimentaire".





Lady BI, talentueuse professionnelle des ressources humaines, est une virtuose de l’art culinaire et de la couture, deux passions qu’elle active comme une véritable artiste. Elle ne se contente pas de raviver des saveurs de nos lointains pays ; elle transforme le taro en une expérience gustative et esthétique, le réinventant avec une élégance qui lui est propre. Chaque trimestre, elle rassemble autour d’elle la diaspora pour un voyage sensoriel et culturel. Dans ses mains, le taro n'est pas un simple ingrédient : il devient une majesté, le "taro obstaculaire", mystérieux et fascinant, un trésor pour les initiés et une découverte pour les curieux.



Mais Lady BI ne s’arrête pas là. Elle magnifie également la tradition à travers la mode, en organisant des défilés où s’épanouissent les tenues traditionnelles, qui rappellent aux spectateurs leurs racines. Ces événements sont de véritables balades à travers les coutumes, une immersion dans l’authenticité et l’histoire.



Et comme tout voyage doit s’achever en beauté, Lady BI sait conclure ces journées avec éclat, puisqu'elle offre à ses invités un festin musical. Lors de la dernière édition, sous un ciel éclatant qui défiait le froid alsacien, elle a accueilli des talents en pleine ascension : Alino MARAF, Kribi DANIKO, Polecha LE KRAPS, et, pour couronner le tout, les voix chaleureuses de FRANCK DS (KIOR) et la légendaire Mama ANNIE ANZOUER. Ce fut un après-midi où l’âme réchauffée dansait au rythme des voix et des mélodies.



Lady BI, intellectuelle et passionnée d’art, envoûte par sa capacité à lier l’élégance du passé aux pulsations du présent. La scène alsacienne attend déjà avec impatience la prochaine édition de cette célébration où se croisent traditions et modernité, orchestrée par une femme aussi inspirante qu’inaltérable. Vivement la prochaine édition.