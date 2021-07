CAMEROUN :: Tracasseries diverses: Le médiateur universel interpelle le ministre de l'enseignement supérieur :: CAMEROON

Objet : Regrets et suggestions, pour l’amélioration des rapports avec les usagers, et l’élimination progressive du monnayage implicite des services par les agents

LE CAS EN COURS DES DERNIERS LAUREATS DE LA FACULTE DE MEDICINE

Monsieur le Ministre d’Etat,

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous présente ses compliments, et se fait un devoir d’éveiller votre attention, sur les tracasseries, lenteurs et tourments volontairement entretenues pour presser et conditionner matériellement, les milliers de jeunes diplômés et autres candidats aux examens, qui sollicitent les services de votre département ministériel.

En effet nous avons été à maintes reprises, informés de la situation inacceptable que rencontrent les étudiants et même des chefs d’établissement, qui se présentent à la grande tour au quotidien. Le cas le plus récent, cas en cours il faut le dire, est celui des jeunes médecins qui sont actuellement en quête d’une attestation, après la soutenance leur thèse de doctorat. Le comportement des agents qui nous a été rapporté, dépasse l’entendement et suscite le découragement, alimentant explicitement un discours très négatif à l’endroit du Gouvernement de la République et de notre pays.

En tout état de cause, il y a lieu de procéder à des réformes en profondeur, et de passer à la digitalisation complète des services, pour mettre fin à la corruption et éviter des souffrances supplémentaires, inutiles, à nos enfants, surtout quand on sait ce que cela coûte comme chemin de croix, de fréquenter un immeuble où les ascenseurs constituent un danger clair et net. Je me permets à ce propos, de vanter et de louer les prouesses réalisées par la CNPS dans ce sens, ce qui vaut à cet organisme d’être cité et montré en exemple dans le monde.

Dans tous les cas, et connaissant votre attachement à la perfection et à la sauvegarde de l’image de notre pays, je vous fais confiance pour engager les réformes nécessaires sans délai./.

Hautes considérations citoyennes.

SHANDA TONME