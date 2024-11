CAMEROUN :: Extrême-Nord : Une attaque terroriste de Boko Haram fait 9 morts à Ldamang :: CAMEROON

Une nouvelle attaque meurtrière attribuée au groupe terroriste Boko Haram a endeuillé le département du Mayo-Tsanaga, dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun. Le drame s'est produit dans la nuit du 12 novembre 2024 dans la localité de Ldamang.

Selon les premières informations recueillies auprès des autorités locales, le bilan fait état de neuf victimes décédées lors de cette incursion sanglante. Cette attaque s'inscrit dans la série d'actions violentes perpétrées par le groupe islamiste dans cette zone frontalière avec le Nigeria.

Le Mayo-Tsanaga, département régulièrement ciblé par les assauts de Boko Haram, continue de payer un lourd tribut face aux exactions de ces groupes armés. Les forces de défense et de sécurité ont immédiatement été déployées sur place pour sécuriser la zone et porter assistance aux populations.

Cette nouvelle attaque soulève une fois de plus la question de la sécurité dans cette région sensible du Cameroun, où les populations vivent dans la crainte permanente de nouvelles incursions. Les autorités locales et nationales sont mobilisées pour renforcer le dispositif sécuritaire dans la région.

Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes de cette attaque et identifier l'ensemble des victimes.