SÉNÉGAL :: LES ELECTIONS AU SENEGAL

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Jean Baptiste TINE a exprimé son inquiétude, ce lundi, face à des intentions de sabotage et de violence qui pourraient perturber la campagne électorale en cours. Dans un communiqué officiel, il a souligné que, malgré les efforts déployés pour garantir un climat serein, certains acteurs envisageraient de s’en prendre aux caravanes et rassemblements de listes rivales.

Pour prévenir tout débordement, le Ministre a rappelé l’application stricte de l’arrêté n°026507 du 22 octobre 2024, interdisant le port d’armes et de matières explosives du 17 octobre au 17 décembre 2024. Des consignes rigoureuses ont été données aux forces de sécurité pour procéder à des fouilles systématiques des personnes et cortèges jugés suspects. Toute découverte d’armes, qu’elles soient conventionnelles ou improvisées, entraînera des sanctions immédiates conformément aux dispositions légales en vigueur.

Afin de renforcer la coordination et la sécurité publique, le Ministère exige que tous les partis politiques, coalitions et regroupements d’indépendants communiquent aux autorités administratives locales, au plus tard la veille de leur déplacement, les itinéraires et horaires de passage de leurs cortèges. Cette mesure vise à permettre une meilleure organisation et à minimiser les risques d’incidents. Le ministre de l’Intérieur en appelle à la responsabilité de chaque acteur de la scène politique et les exhorte à favoriser un climat de paix et de sérénité, pour une campagne électorale respectueuse des principes démocratiques.

Sources (Bounkilingmatin)