Orange E.Sports Experience : l'édition 2021 est lancée

La communauté des gamers du Cameroun a tenu à se réunir cette année encore au grand bonheur des jeunes qui se sont retrouvés ce samedi 3 juillet à Orange Makèpè, pour le lancement de l’édition 2021 du rendez-vous devenu incontournable, Le Orange, E.Sports Experience.

Ce tournoi rendu à sa 3ème édition formelle cette année, marque le démarrage d’une saison sportive intense qui permettra aux meilleurs gamers camerounais de décrocher leur ticket pour participer au prestigieux tournoi panafricain organisé par le groupe Orange et qui, à date, est à date la seule compétition continentale de cette discipline qui permet aux passionnés de jeux vidéos de se mesurer aux meilleurs des pays Orange du continent sur PES, Asphalt ou Street fighter.

Depuis 5 ans maintenant, Orange Cameroun qui a fait de la transformation numérique son cheval de bataille mais surtout dans sa posture de compagnon de la jeunesse dans tous les aspects de sa vie, organise des tournois pour les passionnés de jeux vidéos à qui sont offerts au final la possibilité de défendre les couleurs du pays. En cela Orange participe à l’essor d’une discipline sportive innovante en Afrique et au Cameroun en particulier en tant non seulement que facteur de développement personnel, mais aussi et surtout comme facteur de socialisation d’une jeunesse qui a vite fait de retrouver ses repères dans un environnement mondial en constante mutation.

Non moins fière du classement des Gamers Camerounais aux rendez-vous de Dakar (2018) et Casablanca (2019), Orange Cameroun, précurseur majeur de ce mouvement au Cameroun depuis 2016, qui travaille main dans la main avec la Cameroon E-sport Association dont elle encourage la transformation en une fédération dédiée, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Coach digital et chantre de la transformation numérique au Cameroun, Orange promeut la pratique de l’e-sport pour accompagner la jeunesse dans la réalisation de son projet de vie dans l’univers du tout-digital, dans l’espoir qu’un jour le Cameroun devienne la plaque tournante de la pratique de cette compétition dans la sous-région. ..