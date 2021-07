FRANCE :: LIVRE: VISION ET GRANDEUR DU PEUPLE BAMOUN, DU TEMPOREL A L'INTEMPOREL

Vision et grandeur du peuple bamoun, à travers tableaux et textes se veut être une trace indicible des gardiens intemporels du peuple bamoun. Les aficionados de l'esprit du beau et du bien, trouveront dans cet ouvrage toute l'essence d'un peuple qui fascine le monde encore par la densité de sa richesse multiculturelle.

Un tour d'horizon avec Serges NGOUNGA l'un des co-auteur de ce livre.

Pourquoi parle-t-on de la vision et de la grandeur du peuple Bamoun ?

On parle de vision, parce que comme toute groupe d’humains, de société ancienne ou contemporaine, la mise en place, en mouvement est d’abord le fait de la vision de quelques-uns.

Le Roi Nchare Yen, passé dans la postérité comme le fondateur du royaume bamoun, avait, avant 1394 (date de la fondation du Royaume bamoun), la vision d’un territoire assez grand pour lui et pour le peuple dont il souhaitait être à la tête. Il a su s’entourer d’hommes et de femmes affutés, aguerris, pour matérialiser cette vision. Et le temps a fait le reste, avec d’autres souverains tel que les Rois Mbouombouo et Ibrahim Njoya, qui ont poursuivi et prolongé cette vision des pères et mères fondateurs.

Aujourd’hui, le peuple bamoun est connu dans le monde entier pour être une des civilisations les plus riches aussi bien pour son patrimoine immatériel (histoire, tradition, culture) que pour la richesse de ses terres, de son art multisectoriel.

Grandeur, car nous rappelons par ce mot, que ce peuple a marqué et marque encore l’histoire de l’Afrique. Se rappeler des faits historiques, des faits culturels permet aussi aux contemporains de s’approprier cette histoire pour mieux se projeter dans le futur. Ne dit-on pas qu’un peuple sans histoire, est comme un arbre sans racine ?

Et je rajouterai cette belle pensée de Cheikh Anta Diop : « La facilité avec laquelle nous renonçons, souvent, à notre culture ne s’explique que par notre ignorance de celle-ci, et non par une attitude progressiste adoptée en connaissance de cause. »

Deux dignes fils du Noun au centre de cette initiative, pourquoi ?

Disons, 2 artistes, un peintre d’un côté (Samuel René Pefoura, de son nom d’artiste Sampef) et de l’autre, ma modeste personne, écrivain-poète, à mes heures perdues. Notre rencontre artistique s’est faite après un banal interview d’un journal camerounais dont je suis correspondant en Europe. J’ai découvert que le pharmacien que j’interrogeais avait une passion pour la peinture depuis plus de 15 ans. A l’observation de ces toiles, j’ai été séduit, et j’ai proposé au « peintre de Cayenne », d’écrire des textes livres pour accompagner la présentation de ces tableaux à un plus large public, et durant plusieurs mois, nous avons travaillé pour aboutir à ce projet.

Pourquoi joindre vos écrits à cette peinture exaltante ?

Disons pour reprendre les mots d’une artiste contemporaine : « La peinture est une poésie muette et la poésie une peinture parlante.”. En observant les peintures de l’artiste Sampef, mon esprit s’est abandonné à l’imagination. Des courants poétiques m’ont envahi, mille pensées ont traversé mon esprit. Et comme c’était une surprise pour moi de découvrir ces toiles et le travail de cet homme, fin connaisseur de l’histoire et des cultures du monde, je n’ai pas réfléchi plus d’une minute pour oser le pari. Il faut le dire, c’était une première pour moi dans ce style imposé, c’est-à-dire s’inspirer d’un tableau déjà créé pour écrit un texte poétique. Les tableaux m’ont parlé et ton imagination créatrice a fait le reste : exalter le beau, sublimer l’existant et se plonger dans la vision originelle d’une civilisation et en sortir avec la grandeur de son essence.

Une belle poésie est consacrée à la femme du Noun, la femme n'a d'attrait que pour ce qu'elle incarne, ses valeurs, sa beauté, son charme, n'y a-t-il pas mieux pour l'élever davantage ?

Justement, pour nous, et surtout dans l’histoire bamoun, la femme n’a pas été élevée au plus haut rang uniquement pour sa beauté ou son charme. Les femmes au pays bamoun ont été des guerrières, des stratèges, des conseillères politiques et même des reines au trône, au même titre que l’est aujourd’hui la Reine Elisabeth II en Angleterre. Pour la petite histoire, la mère du fondateur du Royaume bamoun (Nchare Yen), qui s’appelait Na Yen a fortement contribué à la création du Royaume bamoun. Dès la fuite d’un groupe d’hommes et de femmes de Rifum (actuel Bankim, une commune du Cameroun située dans la région de l'Adamaoua et le département de Mayo-Banyo), pour descendre vers ce qui deviendra le Royaume bamoun, la mère du fondateur sera celle qui guidera par son intelligence, par sa science prédictive, par sa vision stratégique, la conduite de ce groupe qui parviendra à force de combats et de ruse à dominer d’autres populations afin de fonder un royaume qui allait correspondre à cette vision. Je pourrai vous citer plusieurs exemples qui illustrent à merveille que la place de la femme en pays Bamoun va au-delà de son corps. Dans certaines familles modernes, ce sont les femmes qui sont chefs de famille, en comme lorsque la beauté féminine se couple à merveille avec l’intuition et l’intelligence féminines c’est toute la société qui en profite, pas seulement la société Bamoun.

Et aujourd’hui quelle place occupe en réalité la femme du Noun dans la société ?

Pour mieux vous répondre, je vous lis cet extrait du livre qui en dit un peu plus sur la place de la femme dans le temps moderne de la société bamoun :

Femme bamoun, femme du Noun, Nguo na mum,

Dès l’aurore, les premières lueurs du soleil ouvrent ton chemin,

Ta bonhomie permanente est une invitation au travail,

Ta silhouette témoigne de ton harmonie avec la nature,

Ton port altier témoigne à suffisance de tes origines égyptiennes,

Du fleuve Noun, tu sais en tirer toute l’essence de la création du monde.

Femme du Noun, Nguo mum, femme bamoun,

Ta vision originelle initiée par Na’ Yen, sait mettre en route un destin,

Stratège à souhait, tu sais aussi bien élever, protéger, éclairer et guider,

Ordonner, décider, commander, sont des mots d’usage quotidien,

Ta main guerrière et féroce ne tremble aucunement face à l’adversité,

Les battements de ton cœur annoncent toujours les combats victorieux.

Femme du Noun, Nguo mum, femme bamoun,

Femme des champs extérieurs, femme des labeurs intérieurs,

Ton assiduité à la tâche traduit ton amour indéfectible pour ta maisonnée,

Offrant de ta personne, tu veilles à l’harmonie et à l’équilibre des tiens,

Usant de ton hospitalité, tu offres toujours, un lieu de repos et de réconfort

Sachant consoler, tu redonnes courage et sens de l’honneur à ton guerrier.

Enfin, a qui s'adresse cet ouvrage ? Aux chercheurs, aux enseignants ? Ou pour meubler l'armoire du village ?

Ce livre s’adresse à plusieurs catégories de personnes, je dirai dans le désordre :

Aux curieux et amoureux de la culture et des civilisations du monde. Qu’on soit connaisseur ou non de la culture bamoun, on découvrira dans cet ouvrage, la vision des pères fondateurs d’une civilisation, on aura un aperçu d’une culture séculaire, on apercevra une partie des richesses du paysage de ce Cameroun en miniature

Pour les amoureux de l’art, peinture ou poésie, ils seront servis. Pour la partie peinture, avec un instinct qui part de son maitre Ibrahim Njoya (1 er peintre de l’Afrique contemporaine, auteur de tableaux, de bandes dessinées, de sculptures d’une beauté sublime dont l’éclosion s’est fait sous le règle du Roi Njoya, et mis en avant par les allemands dès le 19è siècle), Sampef balaie pour les courants artistiques, du classicisme au cubisme, pour finir par un nouvel art que le peintre a baptisé sous le nom de « Tembaka », tout un concept qui est expliqué et mis en avant dans l’ouvrage. Pour la partie poétique, disons modestement que librement et avec une passion créatrice, je conjugue par les émotions et traduis par des mots, le flot de sentiments et de pensées qui ont traversé mon esprit.

peintre de l’Afrique contemporaine, auteur de tableaux, de bandes dessinées, de sculptures d’une beauté sublime dont l’éclosion s’est fait sous le règle du Roi Njoya, et mis en avant par les allemands dès le 19è siècle), Sampef balaie pour les courants artistiques, du classicisme au cubisme, pour finir par un nouvel art que le peintre a baptisé sous le nom de « Tembaka », tout un concept qui est expliqué et mis en avant dans l’ouvrage. Pour la partie poétique, disons modestement que librement et avec une passion créatrice, je conjugue par les émotions et traduis par des mots, le flot de sentiments et de pensées qui ont traversé mon esprit. Oui, cet ouvrage peut et je l’espère, doit intéresser les chercheurs, les universitaires car il y a des éléments historiques dans l’ouvrage qui nécessiterait un débat académique. Je n’en dis pas plus

Et pour finir, oui, il peut meubler aussi bien l’armoire du village, des villes que des gratte-ciels, car il s’agit d’un beau livre d’art, ave de magnifiques photos (deux photographes professionnels engagés pour la cause, plus un infographiste de qualité). Nous avons souhaité donner au public à voir, à lire, à sentir, à toucher, et même à goûter tout ce qu’il y a de bon, de bien et de beau au pays bamoun, l’une des terres de nos ancêtres qui n’a pas encore livrée tous ses secrets. C’est pour cela que le livre a pour sous-titre du temporel à l’intemporel, c’est-à-dire que notre projet va au-delà de nos personnes pour donner à la postérité des clés de compréhension du passé et surtout des éléments pour enchanter nos vies terrestres.

Merci à vous pour ce temps consacré.