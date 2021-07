CAMEROUN :: DECLARATION SUR LE SUCCES ECLATANT DE LA MANIFESTATION DE LA DIASPORA DU 03 JUILLET 2021 A PARIS :: CAMEROON

Mes chers compatriotes de la diaspora,Vous venez, une fois de plus, de démontrer, à travers la réussite éclatante et populaire de votre manifestation du 03 juillet 2021 tenue à Paris, que vous êtes des acteurs majeurs de la Résistance Nationale.

Malgré les multiples manœuvres du régime de Yaoundé visant à faire échec à cette démonstration de force pacifique, vous avez su éviter les provocations, dont certaines relevant du désespoir, étaient particulièrement grossières.

Je vous en félicite chaleureusement. Vous avez montré à ceux qui avaient annoncé votre dispersion et votre découragement que vous êtes plus mobilisés, plus rassemblés et déterminés que jamais. Notre voie du changement dans la paix et par les urnes est longue, mais assurément la plus sûre pour la victoire.

Continuez de porter haut la flamme de la Résistance nationale. Toute victoire se prépare avec le plus grand soin. Nous devons tirer toutes les leçons des expériences électorales passées et des épreuves récentes, notamment avec la répression barbare liée aux marches pacifiques du 22 septembre 2020, pour préparer les échéances politiques à venir, dont nous ne connaissons pas les échéances. Nous ne devons pas nous laisser surprendre. C'est pourquoi j'en appelle au sens élevé de l'intérêt supérieur de l'avenir du Cameroun pour que les efforts de tous, militants ou non, soient mobilisés pour ne pas manquer le virage historique qui se profile devant notre peuple.

La Résistance nationale triomphera ! Le Cameroun sera libéré d'un régime arrogant et méprisant qui a sombré dans une dérive inhumaine et kleptocratique.

Vive la Résistance nationale

Vive le Cameroun

Yaoundé le 04 juillet 2021,

Maurice KAMTO

STATEMENT ON THE RESOUNDING SUCCESS OF THE DIASPORA DEMONSTRATION OF 03 JULY 2021 IN PARIS

My dear compatriots of the Diaspora,

You have once again demonstrated, through the resounding and popular success of your demonstration of 3 July 2021 held in Paris, that you are major actors of the National Resistance.

Despite the many manoeuvres of the Yaoundé regime aimed at thwarting this peaceful demonstration of strength, you were able to avoid provocations, some of which were particularly crude and desperate. I warmly congratulate you for this.

You have shown those who predicted your dispersion and discouragement that you are more mobilised, more united and determined than ever. Our path to change in peace and through the ballot box is long, but surely the surest path to victory. Continue to carry high the flame of national resistance.

Any victory must be prepared with the utmost care. We must learn all the lessons from past electoral experiences and recent trials, notably the barbaric repression linked to the peaceful marches of 22 September 2020, to prepare for the political deadlines to come, which timeline we do not know. We must not let ourselves be

surprised. That is why I appeal to the high sense of the superior interest of the future of Cameroon so that the efforts of all, militants or not, are mobilised so as not to miss the historic turn that is looming before our people.

The National Resistance will triumph! Cameroon will be liberated from an arrogant and contemptuous regime that has sunk into an inhuman and kleptocratic drift.

Long live the National Resistance!

Long live Cameroon!

Yaoundé, 04 July 2021,

Maurice KAMTO