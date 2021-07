LE PRODUCTEUR ET RÉALISATEUR AMÉRICAIN SPIKE LEE EST ATTENDU AU CAMEROUN TRÈS BIENTÔT :: CAMEROON

Spike Lee, célèbre réalisateur et producteur Américain d'origine Camerounaise et son épouse ont été reçus en audience le vendredi 02 juillet 2021 par André-Magnus Ekoumou, ambassadeur du Cameroun en France au cours d'un dîner dans la salle des Actes de l'ambassade.

Pendant plus d'une heure d'horloge, le New-yorkais arrivé en France pour présider le jury du 74e festival de Cannes a indiqué à l'ambassadeur du Cameroun en France qu'il souhaiterait davantage entrer en contact avec le pays qui a vu naître ses ancêtres, qu'il a découvert en fin décembre 2021 lors d'un voyage à Bimbia (sud-ouest). Le site qui a été le théâtre de la déportation de ses aïeux esclaves.

À l'entame de l'échange, l'ambassadeur André-Magnus Ekoumou au nom du président de la République a souhaité la bienvenue à l'icône mondiale du cinéma et ses hôtes. Il a par ailleurs exprimé sa joie et celle du personnel diplomatique pour les progrès de la science qui ont permis à un digne fils de retrouver sa terre d'origine.

Le numéro 1 du Cameroun en France a profité de la circonstance pour non seulement présenter aux prestigieux hôtes, les potentialités multiformes du Cameroun, mais aussi tout en les invitant de visiter le Cameroun afin de toucher du bout des doigts l'immensité de ses richesses.

Au terme de son discours, l'ambassadeur a convié le célèbre réalisateur et les autres afro-américains ayant découvert leurs racines au camerounaises, à être les avocats pour la défense et la promotion des intérêts du Cameroun aux États-Unis.

Spike Lee, le mythique réalisateur et producteur américain a pour sa part remercier le Diplomate Camerounais pour l'accueil chaleureux et fraternel, hospitalité qui l'a poussé à faire la promesse selon laquelle, son staff et lui seront au Cameroun dans le cadre de coupe d'Afrique des nations qui aura lieu le 09 janvier au 06 février 2022.

Il sied de préciser que Spike Lee grande vedette de la réalisation et la production cinématographique est âgé de 64 ans. C'est un visage bien connu du showbiz Hollywoodien il a eu le mérite d'avoir réalisé les clips promotionnels des artistes tels que Michael Jackson et des films comme " Malcom X" sans oublier les acteurs qu'il a révélé tels que Halle Berry, Wesley Snipes, Denzel Washington ou encore Samuel L Jackson. Comme lui, près de 8.000 afro-américains ont découvert leurs racines dans ce pays d'Afrique centrale grâce aux tests d'ADN.