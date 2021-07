CAMEROUN :: MISE AU POINT du MRC:HALTE A LA TENTATIVE DE MANIPULATION :: CAMEROON

Une publication dont le titre est "AFRICA REPORT. Le quotidien du continent ", apparemment basé à Paris se livre ce jour, 2 juillet 2021, veille de la manifestation de la Diaspora camerounaise à Paris, à une tentative grossière de manipulation de l'opinion, sans doute, en particulier, des Camerounais de la diaspora désireux de participer cette manifestation pacifique prévue à la Place de la République.

Manifestement elle cherche à exaspérer les participants en leur faisant croire que le Président Maurice Kamto est "privé de séjour en France" et que c'est pour cette raison qu'il ne pourra pas prendre part à la manifestation.

J'informe l'opinion qu'il s'agit de ragots sortis de l'imagination des auteurs de la publication, qui veulent sans doute se faire une publicité sans frais en surfant sur la notoriété d'une personnalité politique camerounaise de premier plan.

Le Président Kamto n'a aucun problème de visa d'entrée en France. Invité à la manifestation culturelle de Mante-La-Jolie du 12 juin dernier, dont il est question dans cette publication, il n'a pas pu s'y rendre, non pour défaut de visa, mais en raison des mesures sanitaires liées au Covid-19, qui ne le visaient pas en particulier, mais tous les voyageurs.

J'ajoute qu'il n'a jamais été question que le Président Maurice Kamto prenne part aux marches du 3 juillet à Paris. Ceux qui le connaissent un tant soit peu savent qu'il ne peut pas laisser le Cameroun là où il vit et mène un combat politique courageux pour aller marcher à Paris, car le pouvoir camerounais se trouve au Cameroun et il a toujours dit que le changement dépend avant tout des Camerounais. Quand il a voulu aller à la rencontre de ses compatriotes de la Diaspora, il est allé vers eux dans diverses métropoles, notamment en Europe et en Amérique du Nord, pour communier avec eux, leur témoigner sa gratitude pour leur participation déterminée à la Résistance nationale et leur exprimer son affection, et non pas pour des marches de protestation.

Sauf si les auteurs de cette publication n'ont pas lu le Communiqué du Secrétaire général du MRC au sujet de la présence du Président Kamto à la manifestation du 3 juillet, ils devraient savoir que nulle part dans ce Communiqué il n'est dit que " le siège du parti à Yaoundé (prend) ses distances avec la manifestation", comme ils l'écrivent faussement. Bien au contraire, il y est dit que le Président Kamto se tient aux côtés de tous les Camerounais qui iront manifester pacifiquement le 3 juillet au sujet de la situation préoccupante du pays, et qu'il les exhorte à en faire un immense succès.

Il réitère son engagement à leurs côtés, leur souhaite force et courage pour faire de ce 3 juillet une nouvelle démonstration de force patriotique pacifique.

Restons vigilants!