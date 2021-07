CAMEROUN :: Koupit Adamou : « une enquête parlementaire va s’imposer en cas de manipulation » :: CAMEROON

Élu de l’union démocratique du Cameroun dans la localité du Noun-Centre, il analyse « le premier rapport de l’audit spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales ».

Le rapport d’audit de la Chambre des comptes qui devait être présenté aux députés vendredi dernier a finalement disparu du programme de l’assemblée nationale, sans réelles explications. Comment réagissez-vous à cette actualité ?

Nous avons un sentiment de surprise et de déception. Parce que la présentation du rapport final de l’audit mené par la Chambre des comptes est une obligation de la loi portant transparence financière. La présentation de ce rapport aux députés a été programmée selon le canal officiel de l’Assemblée nationale. Les députés ont été surpris de voir au petit matin de mercredi qu’un journal titrait à sa grande une que le rapport final ne sera plus présenté et sera reporté. Plusieurs citoyens nous ont interpellés, mais à notre niveau nous continuions à remettre cela en doute, ce d’autant plus que dans le forum des députés, le programme n’avait pas changé.

C’est vers la fin de la journée que nous avons constaté que le programme avait changé. Sur le nouveau programme l’on a constaté qu’il ne figurait plus la présentation du rapport d’audit de la Chambre des comptes aux députés. Cela a été vu comme un manque de respect à l’endroit des députés. J’ai personnellement vu que l’administration de l’Assemblée nationale avait cédé aux pressions de certaines autorités tapis dans l’ombre. C’est indigne de notre Etat de se comporter de la sorte. Lorsqu’une activité est inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, son changement ne peut être suscité qu’en cas de force majeure. Et dans tous les cas, les députés doivent en être informés. Mais jusqu’à présent aucun député n’a été informé.

Qu’est-ce qui peut justifier le fait qu’un point important inscrit à l’ordre du jour disparaisse du programme, sans que les députés ne soient au courant ?

Comme je ne vous le dis personne ne peut dire avec autorité ce qui s’est passé. Ensuite ceux qui ont provoqué son retrait ne se sont pas exprimés pour donner le motif du retrait. Tout ce que l’on peut dire maintenant ne relève que de l’analyse. Sachant que ce rapport dans son premier volet met la gestion de plusieurs ministres et responsables en question, on peut redouter que sa présentation à l’Assemblée nationale pousse l’opinion à soumettre les compatriotes et personnalités présumés innocents dans ce rapport, à une sorte de vindicte populaire. Mais nous disons que les Camerounais ne sont pas naïfs. Ils savent que la Chambre des comptes n’est pas une juridiction de jugement, et que son rapport ne peut être confondu à une sentence judiciaire. Les citoyens qui y sont soupçonnés d’abus de bien public continuent de bénéficier de la présomption d’innocence jusqu’à ce que les tribunaux compétents établissent leur culpabilité. Si c’est ce que ceux qui ont retiré le rapport redoutent, ils le redoutent à tort.

Pensez-vous que ce rapport sera finalement présenté aux députés ?

Ce que je peux dire c’est que coute que coute, vaille que vaille, ce rapport sera présenté aux députés. Nous osons croire que le but du report n’est pas pour aller le manipuler. Pour nous faire accepter ce qui n’est pas la réalité du terrain. Nous sommes fondés à l’Assemblée nationale à constituer une enquête parlementaire si ce rapport souffre de présomption de manipulation.

Une version de synthèse de ce rapport a donc finalement été dévoilé. La version dont nous tenons copie fait état de plusieurs malversations financières dans la gestion des fonds Covid-19. Quelles appréciations faites-vous de ce rapport ?

Il ne s’agit pas d’une surprise, du fait que l’abus des biens publics au Cameroun est devenu la règle. C’est le respect de la déontologie en matière de gestion des biens publics qui sera une surprise. Il est établi que la corruption et les détournements sont en voie de devenir le lot quotidien des gestionnaires des biens publics. Le mode opératoire est le même. Surfacturation, marchés fictifs etc.. C’est une honte que le Cameroun continue à faire cela. Cette situation donne raison à une franche de l’opposition qui estime que le chef de l’État ne fait pas assez pour lutter contre la corruption. Il ne le fait pas pourquoi ?

Parce que ses collaborateurs sont conscients qu’on peut tous commettre des abus sur les biens publics, mais c’est seulement certains qui seront envoyés en prison. Parfois même, ce sont ceux qui ont commis moins d’abus sur les biens publics qui sont envoyés en prison. Cela fait que les ministres eux-mêmes ne croient à la sincérité du combat. Ils se disent que le motif de culpabilité est ailleurs et non l’abus de biens publics. La lutte contre la corruption est devenue comme la justice populaire au Cameroun. Quand un bandit trouve qu’on est en train de lapider un autre, il se met à rire en disant que ce dernier a commis une erreur que lui il ne commettra jamais et ne sera donc jamais arrêté. Il continuera donc à voler en s’avisant de ne jamais commettre l’erreur. C’est ce que nous voyons chez nos ministres. Quand on arrête les gens.

Vous voyez que le président qui reste le juge de l’opportunité d’engager les poursuites judiciaires contre X ou Y montre clairement que le problème n’est pas celui des détournements de biens publics, il est peut-être au niveau de la loyauté politique. Les gens peuvent ainsi croire qu’on peut abuser des biens publics et aussi longtemps qu’on restera fidèle et loyal au président de la République, on ne sera jamais inquiété. Voilà pourquoi le pillage continue. Aussi longtemps que le président de la République ne fera pas appliquer l’article 66 de la Constitution, personne ne croira à la sincérité de son combat contre la corruption. Aussi longtemps qu’on ne laissera pas la CONAC ester en justice, au lieu d’envoyer son rapport au président de la République pour que lui, juge de l’opportunité engage ou pas les poursuites, personne ne croira qu’on veut lutter contre la corruption au Cameroun. Il faut agir sur le plan légal, sur le plan institutionnel pour prévenir.