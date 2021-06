AFRIQUE :: Les banques africaines à l’ère de la disruption

L’Africa Banking Forum se tiendra les 5 & 6 Juillet à Douala – Cameroun

Une Troisième Edition en Afrique Centrale afin d’accompagner le développement du secteur bancaire. ABF 2021 sera inaugurée par SE. Louis Paul Motaze, Ministre des Finances, Cameroun

ABF 2021 se tiendra sous un format hybride : présentiel et virtuel.

Casablanca, le 29 Juin 2021 La dynamique de croissance en Afrique Centrale requiert un système bancaire performant capable d’accompagner les visions et stratégies des États. Adopter des approches novatrices devient plus que nécessaire.

I-conférences organise la douzième édition de l’Africa Banking Forum les 5 et 6 Juillet prochains à Douala. Ce Forum est organisé sous l’égide du Ministère Des Finances du Cameroun (MINFI) et en partenariat avec l'Association des Professionnels des Établissements de Crédit du Cameroun (APECCAM) et le Groupement Interbancaire Monétique de l'Afrique Centrale (GIMAC).

Fort du succès de ses onze précédentes éditions réussies à Marrakech, Tunis, Abidjan Dakar et Douala, l’Africa Banting Forum confirme une fois de plus son intérêt pour l’Afrique Centrale en organisant pour la 3ème année consécutive l’ABF à Douala. L’organisation de cette édition témoigne de l’importance de ce type de plateforme dans la création d’un débat de fonds sur les enjeux et défis majeurs du secteur bancaire. Elle permet également de tracer la voie du futur pour le secteur à travers les recommandations et conclusions qui émaneront des travaux de cette conférence.

« L’Africa Banking Forum est un forum de haut niveau qui permet de rencontrer des compétences de plusieurs pays. Ce sont des échanges qui nous permettent de regarder dans le futur et de relever les défis qui nous interpellent », avait déclaré Mr Pierre Kam, Secrétaire Général APECCAM lors de ABF 2019.

ABF 2021 sera entièrement dédié́ à la banque du futur et au rôle que doit jouer l’innovation et l’accélération des tendances technologiques. Cette édition permettra non seulement d’enclencher un débat prospectif sur la banque africaine de demain mais aussi de toucher un éventail de sujets sur l’émergence de la banque digitale et multicanale, l’impact des technologies disruptives, les nouvelles tendances des SI bancaires et l’avenir de la monétique traditionnelle.

UNE ORGANISATION INNOVANTE ABF Hybride 2021 apporte donc une organisation innovante et sécurisée pour permettre à notre écosystème de se réunir une nouvelle fois, d’échanger et de continuer à networker dans un cadre sécurisé respectant les restrictions sanitaires recommandées par l’OMS. Les participants physiques et les participants en ligne auront la possibilité d’organiser des réunions, d’interagir avec les intervenants, de visiter les stands et d’accéder à tous les panels, keynotes, innovations sessions, démonstrations… sur les deux journées du Forum.

UN FORUM HYBRIDE Africa Banking Forum prendra une nouvelle dimension et un tournant majeur dans sa volonté de renforcer le dialogue et l’échange entre acteurs du secteur bancaire, tout en élargissant son empreinte. C’est ainsi que l’évènement se tiendra sous un format hybride, en présentiel pour une capacité maximale de 200 participants et en retransmission virtuelle donnant l’opportunité à des milliers de participants à travers le monde de participer activement à cette édition et d’interagir avec les acteurs africains.

I-conférences est leader dans l’organisation de forums B2B en Afrique du Nord du Centre et de l’Ouest visant à promouvoir le partenariat Sud-Sud et favoriser l’investissement et le développement de secteurs stratégiques. Basé à Casablanca et créé en 2004, ce groupe a à son actif plus de 150 forums spécialisés dans le domaine de la santé, l’agriculture, les TIC, le paiement, l’identification, la banque, la poste, les infrastructures, les ports …